عرض منحوتات للشعاب المرجانية تحاكي الحياة البحرية في "إكسبو دبي 2020" (صور)

يعرض العمل الفني الكبير ”بيت هامور“ بمنطقة الفرص في معرض إكسبو دبي 2020، أعمالا فنية متنوعة، تحاكي أنواعا عديدة من الكائنات البحرية؛ ما يدفع الزوار إلى التأمل.

ويهدف فريق مشروع ”بيت هامور“ برئاسة الفنانة التشكيلية الأسترالية سو ريان، من وراء إنشاء هذه التصاميم الفنية، إلى التشجيع على حماية بيئة البحار من الانقراض، مستمدين مصدر إلهام المشروع، من قصة عبدالله الصياد، إحدى قصص ألف ليلة وليلة.

مغزى القصة

تحكي القصة أن صيادا فقيرا يدعى عبدالله، كان لديه عائلة كبيرة، وأصيب باليأس جراء عدم تمكنه من صيد السمك، لكنه عاد لعمله مجددا، بتشجيع من زوجته، وعندما ألقى شبكة الصيد في مياه البحر، سحب حوريا ذكرا كان يُدعى أيضا عبدالله، وأصبح الاثنان شريكان في العمل في عالم البحار، وتمكنا من تزويد الصيادين المحليين بمخزون وفير من السمك.

ويؤكد المشروع الفني في إكسبو دبي 2020، من وحي هذه القصة، أن مخلوقات الأرض من البشر، يجب أن تعمل مع كائنات البحر من الأسماك والشعاب المرجانية لضمان بيئة مستدامة للجميع.

ويشكل المشروع 3 أعمال فنية رئيسية، وهي:

تمثال سمكة هامور

صنعت الفنانة التشكيلية سو ريان، تمثالا يجسد سمكة هامور، حيث صممته من طبقات معقدة من بقايا أدوات صيد تم التخلص منها في مياه البحر، وتتضمن الشباك.

منحوتات تحاكي مخلوقات بحرية مرنة

صمم فريق من التلاميذ المقيمين في الإمارات، بالتعاون مع الفنان التشكيلي البريطاني ستيف تشامبرز، قطعا فنية مرنة تجسد المخلوقات البحرية الهلامية، حيث تم صنعها من منسوجات مطلية بأصباغ مستدامة، وتقنية صباغة القماش ”الباتيك“.

منحوتات الشعاب المرجانية

ويتضمن العمل الثالث منحوتات تحاكي الشعاب المرجانية.

سمك الهامور مهدد بالانقراض

يركز المشروع على وجه التحديد، على زيادة الوعي حول أسماك الهامور، والشعاب المرجانية.

وبدأ فنانون شاركوا في المشروع الفني بمعرض إكسبو دبي 2020، رحلتهم الأولى لإنشاء أعمالهم الفنية، من جزيرة دلما الإماراتية، والتي تشتهر بسمك الهامور.

وبين القائمون على المشروع، أن سمك الهامور يواجه خطر الانقراض في دولة الإمارات؛ بسبب الصيد الجائر، ولأن الشعاب المرجانية هي الموطن الرئيسي للأسماك الأصلية، فهي كذلك مهددة الآن بالانقراض؛ بسبب تدمير النظام البيئي البحري.

وبين أحمد العنزي، مدير الفنون والثقافة في إكسبو دبي 2020، أن مشروع ”بيت هامور“ يشجع على التعاون لتحقيق الاستدامة، من خلال الأعمال الفنية التي لديها القدرة على جذب انتباه الجميع.

وأكد العنزي أن الإمارات تبذل جهودا كبيرة لحماية الثروة السمكية في الدولة، من خلال تمكين الصيادين ليكونوا حماة البيئة البحرية، لافتا إلى أن الصيادين لديهم دور سبّاق في ذلك.