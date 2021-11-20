الفنان أمير المصري يحصد جائزة أفضل ممثل في حفل جوائز (البافتا-اسكتلندا)

أعلنت إدارة حفل جوائز ”البافتا ـ اسكتلندا“ فوز الفنان المصري أمير المصري بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم البريطاني ”LIMBO“، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائى طويل، ونال مخرجه بن شاروك جائزة أفضل مخرج.

ونشر الحساب الرسمي لحفل جوائز البافتا – اسكتلندا على ”تويتر“ فيديو تم خلاله الإعلان عن فوز أمير بالجائزة، وتبعه تعليق من الفنان المصري على تكريمه.

وعلق الفنان المصري قائلا ”أشكر المخرج بن شاروك على قيادته وصداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا“.

”I want to thank all the Scottish cast and crew who worked tirelessly behind the scenes and in front of the camera.“ Congratulations on your BAFTA Scotland award @AmirMasry! 🤩 pic.twitter.com/qzxLd36COP — BAFTA Scotland (@BAFTAScotland) November 20, 2021

وعلق الحساب الرسمي لجوائز ”البافتا،اسكتلندا“ على الفيديو “ أود أن أشكر جميع الممثلين وطاقم العمل الأسكتلنديين الذين عملوا بلا كلل خلف الكواليس وأمام الكاميرا.“ تهانينا على حصولك على جائزة BAFTA Scotland“.

وهنأ الناقد الفني طارق الشناوي، أمير المصري من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على ”فيس بوك“ قال فيه“ الممثل المصري أمير المصري أخذ جائزة البافتا أفضل ممثل عن الفيلم البريطاني ”ليمبو“ سبق لأمير ان حصل العام الماضي في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى على جائزة أفضل ممثل عن نفس الفيلم.

وتابع أن ”البافتا البريطانية تساوي بالضبط الأوسكار الأمريكي، مبروك لأمير الذي يعتز في كل أحاديثه بمصريته“.

ويشارك أمير المصري في الفيلم المصري ”ريتسا“ الذي يمثل عودته مجددا إلى السينما المصرية، بعد سنوات انشغل فيها بالمشاركة في الأفلام العالمية.

وأعرب أمير المصري عبر حسابه على ”انستغرام“، عن سعادته بعودته للسينما المصرية بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، وتحديداً منذ مشاركته فى فيلم ”الثلاثة يشتغلونها“ مع الفنانة ياسمين عبد العزيز عام 2009، الذي كان تجربته الثانية في السينما المصرية بعد فيلم ”رمضان مبروك أبو العلمين حمودة“ مع النجم محمد هنيدي.

وفيلم ”ريتسا“ تأليف معتز فتيحة، إنتاج أيمن يوسف، إخراج أحمد يسرى، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي، مي الغيطي، مريم الخشت، عائشة بن أحمد ونور إيهاب.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.