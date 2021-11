الفنان أمير المصري يحصد جائزة أفضل ممثل في حفل جوائز (البافتا-اسكتلندا)

أعلنت إدارة حفل جوائز ”البافتا ـ اسكتلندا“ فوز الفنان المصري أمير المصري بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم البريطاني ”LIMBO“، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائى طويل، ونال مخرجه بن شاروك جائزة أفضل مخرج.

ونشر الحساب الرسمي لحفل جوائز البافتا – اسكتلندا على ”تويتر“ فيديو تم خلاله الإعلان عن فوز أمير بالجائزة، وتبعه تعليق من الفنان المصري على تكريمه.

وعلق الفنان المصري قائلا ”أشكر المخرج بن شاروك على قيادته وصداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا“.

”I want to thank all the Scottish cast and crew who worked tirelessly behind the scenes and in front of the camera.“ Congratulations on your BAFTA Scotland award @AmirMasry! 🤩 pic.twitter.com/qzxLd36COP

