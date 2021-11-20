ابنة سهير البابلي تؤكد أن حالتها الصحية قد تحسنت

شهدت الحالة الصحية للفنانة المصرية سهير البابلي تحسنا، اليوم السبت، وذلك بعد تدهور حالتها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، وفق ما ذكرت ابنتها نيفين الناقوري.

وكشفت نيفين الناقوري، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، قائلة ”إن حالتها شهدت تحسنا ملحوظا اليوم، وأفاقت للمرة الأولى منذ عدة أيام، ونظرت إلينا“.

وأضافت الناقوري: ”كنت أقرأ القرآن لها، والرقية الشرعية، وفجأة أفاقت من سباتها ونظرت لي أنا وزوجي رضا طعيمة وابتسمت، لكنها لم تتكلم، ولكن يعد هذا تحسنا كبيرا بعد تدهور حالتها في الأيام الماضية“.

وأشارت إلى ”أن نسبة الأكسجين في الدم لديها زادت، وأن الفريق المعالج لها ضبط أجهزة التنفس الصناعي على النسبة الجديدة“، موضحة أن ”الأطباء طمأنوهم أنها مرت من الأزمة الأخيرة، وستشهد حالتها تحسنا خلال الأيام القادمة“.

وتعرضت الفنانة سهير البابلي لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة، منذ أسبوعين تقريبا، حيث أصيبت بنوبة سكر، تضاعفت فيما بعد حتى حدث توقف في عضلة القلب.

وتربعت الفنانة سهير البابلي على عرش الكوميديا بمشوار فني طويل عمره 60 عاما تقريبا، وأصبحت إحدى الفنانات القلائل اللواتي استطعن أن يقتنصن النجومية على المسرح في مصر، إذ يكفي وجود اسمها وحده على العمل المسرحي ليمنحه نجاحا ينافس نجوم وعمالقة المسرح من الرجال.

وقدمت سهير البابلي، التي بدأت مشوارها الفني عام 1957، عددا من المسرحيات، ومن أبرزها في بداية مشوارها ”شمشون وجليلة“ و“سليمان الحلبي“.

وبعد ذلك انطلقت في طريقها السينمائي وقدمت عشرات الأفلام، منها: ”لن أعود“، ”المرأة المجهولة“، ”ساحر النساء“، ”حياة امرأة“، ”يوم من عمري“، ”أنا ومراتي“، ”الحلوة عزيزة“، ”نهر الحب“، ”جناب السفير“، وغيرها.

وفي عام 1975 شاركت في فيلم ”أميرة حبي أنا“ مع سعاد حسني وحسين فهمي، وقدمت دور ”أماني“ الزوجة المتسلطة الشريرة، وأثبتت البابلي بذلك قدرتها على أداء أدوار مختلفة.

ولكن المحطة الفارقة في مشوار نجومية سهير البابلي كانت عام 1973 بمسرحية ”مدرسة المشاغبين“ إحدى أهم المسرحيات التي غيرت موازين الكوميديا، وفتحت الطريق أمام نجوم المسرح الجدد من أبطال المسرحية.