وفاة المخرج المسرحي المصري مسعد الطنباري

أعلن المخرج المصري مازن الغرباوي، اليوم السبت، وفاة المخرج المسرحي والفنان مسعد الطنباري، والد الفنان رامي الطنباري.

ونعى الغرباوي، المخرج الراحل إذ نشر صورته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وعلق عليها: ”البقاء لله في وفاة الفنان القدير مسعد الطنباري والد الصديق العزيز الفنان رامي الطنباري، وهاني الطنباري وخالص العزاء لهما جميعًا.. البقاء لله وربنا يصبركم“.

ولم تكشف أسرة المخرج الراحل أي تفاصيل حول موعد الجنازة وتشييع الجثمان، حتى اللحظة.

ونعى الإعلامي المصري محمد الغيطي، المخرج مسعد الطنباري، ونشر عبر حسابه بـ“فيسبوك“، صورته وعلق عليها قائلا إن ”مسعد الطنباري أخلص لمسرح الأقاليم وولدت على يديه أجيال من الموهوبين“.

وأضاف الغيطي أن ”المخرج الراحل تعرفه كافة أجيال مبدعي المسرح في محافظات مصر كممثل ومخرج“، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يلتقي به خلال الفترة القليلة الماضية لكن الموت سبق الميعاد.

وتابع: ”رغم أنه يحدثني هاتفيا منذ سنوات وصمم على أن تأخذ الثقافة الجماهيرية مسرحية لي بعنوان (حريم الملح والسكر) كنت قدمتها في مسرح الغد منذ عشرين عاما.. وكان له الفضل أن يعاد تقديمها في أكثر من مكان بالأقاليم.

واختتم الإعلامي المصري نعيه واصفا خبر الوفاة بـ“الصدمة“ إذ قال: ”صدمني اليوم خبر رحيلك يا عم مسعد.. وكامل عزائي لابنك الفنان الصاعد الموهوب رامي الطنباري.. الله يرحمك“.

ومسعد الطنباري، هو مخرج مسرحي مصري وممثل، درس المسرح في مراكز تخصصية للإخراج والتأليف، وتم اعتماده كمخرج مسرحي عام 1978، ومن ثم اتجه إلى العراق ليعمل مشرفا ثقافيا للأنشطة المسرحية بالجامعة المستنصرية.

وفي العراق قدم عدة مسرحيات مختلفة منها: ”النار والزيتون“ و“مغامرة رأس المملوك جابر“ و“الملك هو الملك“.

بعد ذلك اتجه إلى دولة الإمارات وعمل مديرا فنيا في أم القيوين وقدم مسرحيات عديدة هناك، كما أخرج للمجمع الثقافي بأبو ظبي مسرحية سهرة مع سعد الله ونوس من إعداده وإخراجه، ثم قدم لمسرح دبا الحصن ”لا حيلة وياه“ من تأليفه وإخراجه.

وشارك في بعض المسلسلات منها ”سوالف الدار“ عام 1998 كمخرج مساعد، ومثل في مسلسل ”حاير طاير“ و“عجيب غريب“، وغيرها من الأعمال المسرحية والدرامية سواء في مصر أو خارجها.