من قصد المشهور الكويتي يعقوب بوشهري بتعليقه "يا زين الستر"؟

أثار تعليق غامض للمشهور الكويتي يعقوب بوشهري، حول ”الستر“، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المقصود بهذا التعليق، وإن كان قد قصد ضمنيا طليقته خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري، التي انفصل عنها مؤخرا.

وقال بوشهري في تعليقه الذي نشره عبر حسابه في ”سناب شات“: ”من رخص بنفسه استرخصت به الناس، نصيحة، يا زين الستر“، دون الإشارة إلى المقصود بهذا الحديث؛ ما فتح باب التكهنات لدى النشطاء الذين أشاروا بأنه ربما قصد طليقته الأنصاري.

واستند النشطاء الذين ربطوا بين حديث بوشهري وطليقته، إلى نشر الأخيرة صورا وفيديوهات لها أثناء تنزهها مع شقيقاتها في منطقة العلا شمال غرب المملكة، حيث ظهرت من دون حجاب أو غطاء على رأسها.

وظهرت فاطمة الأنصاري في الصور برفقة شقيقاتها ومشهور ”سناب شات“ عبدالله الودعاني ونجلاء الودعاني، أشقاء خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، حيث تنقلوا بين عدة أماكن أثرية ومطاعم في منطقة العلا، إحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة.

وبالرغم من عدم إيضاح بوشهري المقصود بحديثه، فقد أعاد النشطاء تداول تعليقه وصور له ولطليقته الأنصاري، حيث انتقده البعض ووصفوه بـ“المتناقض“، مشيرين إلى ”أنه سبق وأن ظهرت طليقته برفقته من دون حجاب أثناء قضائهم شهر العسل، ولم يستنكر ذلك“.

واعتبر البعض أن لباس فاطمة كان محتشما ولا تحتاج إلى نصيحة منه، إلا أن البعض الآخر رأى ”أن سبب تعليقه هو ربما يكون غيظه منها بسبب الانفصال“.

واحتفلت فاطمة الأنصاري بعقد قرانها على بوشهري، في 15 يوليو/ تموز الماضي، وسط أجواء عائلية، وذلك عقب شهرين من انتشار خبر خطوبتهما عبر المنصات الإلكترونية.

إلا أن هذا الارتباط لم يدم طويلا، حيث أعلنت الأنصاري قبل أسبوع انفصالها رسميا عن بوشهري، عقب قرابة شهر من تداول أنباء انفصالهما، وتفاصيل غير مؤكدة حول أسباب هذا الانفصال.

وقالت خبيرة التجميل السعودية، إن ”كل شيء بات واضحا ولا يحتاج إلى تأكيد أو نفي، وهي صفحة طويت من حياتها، لتؤكد أن الانفصال وقع بالفعل، وأنها اتخذت هذا القرار وانتهى هذا الزواج“.

ولم تشِر فاطمة الأنصاري إلى سبب الانفصال، مكتفية بقولها إنها ”أخذت قرارها حتى لو كان صعبا، كون الزواج قسمة ونصيبا ولم يكن بينهما نصيب“، مطالبةً متابعيها ”بعدم فتح هذه السيرة مرة أخرى“، مؤكدة أن ”الانفصال له فترة، إلا أنه أصبح رسميا منذ أسبوع“.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول أنباء عن انفصال فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري، منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مؤكدين أن الانفصال وقع فعلا، وسط اتهامات لأمل الأنصاري شقيقة فاطمة بأنها السبب في هذا الانفصال، وتزامنا مع تلك الأنباء والاتهامات، فاجأت أمل الأنصاري شقيقتها فاطمة بهدية غير متوقعة، إذ قدمت لها سيارة فارهة.