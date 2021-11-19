شقيق بيج رامي يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة زواجه للمرة الثانية

كشف عبدالله السبيعي الشقيق الأكبر لبطل كمال الأجسام المصري رامي السبيعي حقيقة زواجه للمرة الثانية بعد انتشار صور من حفل الزفاف، يرتدي خلاله بيج رامي زي العريس وبيده عروس.

ونشرت العديد من المواقع الصحفية المحلية خبر زواج المصري رامي السبيعي للمرة الثانية في هدوء تام وبعيدًا عن وسائل الإعلام، كاشفة أن ”بيج رامي“ يستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر، ليتصدر اسمه محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبدالله السبيعي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ما نشرته المواقع الصحفية وما أشيع على وسائل التواصل الاجتماعي عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي أحد مشاهد العمل الفني الذي يشارك فيه رامي السبيعي.

بيج رامي يتجه للفن ويوقع عقدا للمشاركة في عمل بموسم رمضان 2022 https://t.co/nureyu7Zgh pic.twitter.com/UOHkzRTBtH — إرم سبورت (@EremSports) November 18, 2021

وأضاف السبيعي أن بيج رامي متواجد الآن خارج مصر لتصوير مشاهده هناك، حيث يجمع العمل بينه وبين العديد من أبطال الرياضة العالميين.

وأشار شقيق بيج رامي إلى أن كل تركيز رامي منصب على الرياضة، حيث يسعى للحصول على لقب مستر أوليمبيا للمرة الثالثة على التوالي، وأنه متزوج ولديه 3 بنات، ولم يفكر في الزواج مرة أخرة.

وكان رامي السبيعي قد كشف في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أنه تعاقد مع المنتج أحمد سمير على بطولة مسلسل يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، بالإضافة إلى عدد من أبطال العالم في الألعاب القتالية وكمال الأجسام، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وكشف ”بيج رامي“ تفاصيل تعاقده على المسلسل، قائلًا: ”تواصل معي المنتج أحمد سمير وعرض عليّ الفكرة، وكنت متخوفًا جدًا في البداية، خاصة أنها التجربة الأولى لي، وترددت كثيرًا، خاصة أن نشأتي الريفية جعلتني مترددًا في خوض هذه التجربة، ولكن عندما أخبرني أن المسلسل سيتحدث عن الرياضة وسيشاركني البطولة مجموعة من الأبطال العالميين تحمست للفكرة، وتعاقدت على هذا العمل“.

وكان المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ“بيج رامي“، تمكن من الحفاظ على لقبه في بطولة مستر أولمبيا بنسخة، العام 2021، للعام الثاني على التوالي.

وتصدر ”بيج رامي“ ترتيب الجولة الأولى التي أقيمت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبًا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان، وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

ويعد الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر ”بيج رامي“ البالغ من العمر 37 عامًا على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.

وكان البطل المصري المعروف بـ ”بيج رامي“ قد تُوج بلقب مستر أولمبيا كأول مصري وأفريقي وعربي، في البطولة الأشهر والأقوى في العالم، العام 2020.

كما أهدى رامي السبيعي فوزه التاريخي بعد تتويجه إلى جمهوره في كل من مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصري يفوز بلقب البطولة التي تعد إحدى أكبر وأشهر الألعاب في كمال الأجسام.