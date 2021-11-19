تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

كشفت نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي، مستجدات الحالة الصحية لوالدتها التي تمر بأزمة صحية شديدة منذ نحو شهر، مشيرة إلى أن حالتها لا تتحسن، وتسوء يوما بعد الآخر، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

قالت نيفين الناقوري في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي تشهد تراجعا كبيرا، ودخلت في غيبوبة كاملة، بعد أن كانت تفيق كل فترة، إضافة إلى نقص شديد في نسبة الأكسجين بالدم.

وأضافت ابنة سهير البابلي: ”أنا لا أترك والدتي بمفردها نهائيا، فأنا موجودة باستمرار بالمستشفى، والفريق المعالج لها يوجد بجانبها باستمرار خوفا من حدوث أي مضاعفات قد تودي بحياتها“.

وكانت الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي قد شهدت تحسنا طفيفا الأسبوع الماضي، حيث زادت نسبة الأكسجين في الدم، وأفاقت مرات عدة وتحدثت مع مرافقيها، لكنها ساءت خلال الأيام الماضية بشكل كبير.

وتعرضت الفنانة سهير البابلي لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية، منذ أسبوعين تقريبا، حيث أصيبت بنوبة سكر، تضاعفت فيما بعد حتى حدث توقف في عضلة القلب وهو ما أدى لدخولها في الغيبوبة واستدعى استخدام أجهزة الأوكسجين.

وتربعت الفنانة سهير البابلي على عرش الكوميديا بمشوار فني طويل عمره 60 عاما تقريبا، وأصبحت إحدى الفنانات القلائل اللواتي استطعن اقتناص النجومية على المسرح بمصر، إذ ساهم وجود اسمها في نجاح العديد من الأعمال المسرحية التي نافست بقوة باقي الأعمال في فترات شهد فيها المسرح المصري نشاطا لافتا وعصرا ذهبيا.

وقدمت سهير البابلي التي بدأت مشوارها الفني عام 1957 عددا من المسرحيات، ومن مسرحياتها في بدايتها: ”شمشون وجليلة“ و“سليمان الحلبي“ قبل أن تشارك في أكثر الأعمال المسرحية نجاحا في مسيرتها الفنية ”ريا وسكينة“ و ”مدرسة المشاغبين“ .

وبعد ذلك انطلقت في طريقها السينمائي وقدمت عشرات الأفلام، منها: ”لن أعود“، ”المرأة المجهولة“، ”ساحر النساء“، ”حياة امرأة“، ”يوم من عمري“، ”أنا ومراتي“، ”الحلوة عزيزة“، ”نهر الحب“، ”جناب السفير“، وغيرها.

وفي عام 1975 شاركت في فيلم ”أميرة حبي أنا“ مع سعاد حسني وحسين فهمي، وقدمت دور ”أماني“ الزوجة المتسلطة الشريرة، وأثبتت البابلي بذلك قدرتها على أداء أدوار مختلفة.