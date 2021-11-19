فوز العتيبي تصف بدور البراهيم بـ"أم مسامير"

سخرت الفاشينيستا السعودية فوز العتيبي من مواطنتها بدور البراهيم، بعد إعلان الأخيرة عن نحت خصرها، واتهامها لها بمحاولتها ”محاكاة جسدها وقوامها“.

وخرجت فوز العتيبي في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي تقلد بدور البراهيم، معلقة: ”خصري مرسوم رسم، كأنه مرسوم بريشة فنان، يعني أحمد كان مسكها بإيد وحدة، يعني جمال رباني، غيره يسوي قص ونحت علشان يصير قوامه مثل قوامي، عرفتوهم مين نقصد، برافو أم مسامير، تبغى تصير كذه، أطالب حمود بالحقوق بما إنهم يستنسخون خصري وقوامي الجميل“.

ولم تذكر العتيبي بدور البراهيم باسمها، إلا أن بدور البراهيم أعلنت مؤخرا عن إجرائها عملية ”نحت خصر“، وقامت باستعراض جسدها عبر حسابها في ”سناب شات“، مؤكدة أنها أجرت العملية، رغبة منها في أن تجعل قوامها متناسقا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتبادل الاثنتان السخرية والاتهامات، فسبق أن انتقدت بدور البراهيم، احتفال فوز العتيبي بتوثيق حسابها مطلع يناير/كانون الثاني، ووصفتها بـ“المقززة“.

في المقابل، خرجت العتيبي آنذاك لترد على مواطنتها، وتتهمها بحصدها الشهرة بطرق غير شريفة.

وأطلت العتيبي قبل نحو أسبوعين عبر حسابها في ”سناب شات“، وهاجمت إحدى متابعاتها بشدة، مطلقة عليهم أوصافًا مهينة، وذلك إثر تداول تصريحات منسوبة لها بشكل محرّف، على حد قولها.

ووصفت العتيبي في فيديو بثته عبر حسابها على موقع التواصل ”سناب شات“ جمهور موقع ”تويتر“ بأنهم ”قطيع“، حيث قالت: ”وش مشكلة هذول القطيع إللي على تويتر، دائمًا يظنون أنهم مجموعة يعني همه على حق، همه فاهمين الحياة، مايدرون إنهم قطيع مجتمعين، (..) خبيل لاقى خبيل مثله“.

وتابعت أنه في حال نشر أي معلومة مغلوطة من قِبل أي حساب، يقوم هؤلاء المتابعون بتصديقها دون أن يتبينوا حقيقة المسألة.