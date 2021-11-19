أمل الشهراني تعاود هجومها على ياسر الفيصل بعد سخريته منها

هاجمت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الشهراني مواطنها ياسر الفيصل، بعد سخرية الأخير منها، على خلفية مقطع فيديو يعود لـ“الشهراني“.

وكان ياسر الفيصل قد تهكم من فيديو يعود لجلسة تصوير لأمل الشهراني وحبيبها الأمريكي، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، معلقا: ”مسويه كتكوته .. تكفون أعطوني أفضل دكتور يعالج ارتجاع المريء في الرياض“.

وخرجت المشهورة السعودية، لاحقا، عبر فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“، تستنكر فيه هجوم ”الفيصل“ عليها، مؤكدة أنه ”بحاجة لزيارة طبيب، بدلاً من ملاحقته الشهيرات“، ملمحة كذلك إلى عودته لـ“مغازلتها“ على الخاص، في الوقت الذي يقوم فيه بانتقادها.

وهددت ”الشهراني“ مواطنها ياسر الفيصل، بكشف فضائحه إذا استمر بمهاجمتها، متهمة إياه بالسعي للحصول على الشهرة بذكرها.

وردا على تغريدة ”الفيصل“، قالت: ”ياسر الفيصل، وش عندك! رقدت وتصبحت تحلم فيني (..) روح سير عالدكتور يعالجك، ما خليت مرتن ما غازلتها، مصدقة انها كتكوتة، طرقن على خشمك أنا كتكوتة، أنا السيدة الأنيقة طرقن على خشمك، أنا الرشيقة طرقن على خشمك، ولا عاد تغازلني عالخاص، لا تخليني طلع فضايحك، طلعناها في الأول ونطلعها في التالي، ولا ناقصك اتنشن (..)“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيه أمل الشهراني هجوما على ”الفيصل“، اذ سبق للأخير أن انتقدها.

ووثقت ”الشهراني“ اتهامها للفيصل، الذي يعود إلى ما قبل عام، بمغازلته لها على الخاص في الوقت الذي ينتقدها فيه، كما سبق وانتشرت محادثة عبر أحد التطبيقات، قيل إنها تعود لكل من الشهراني والفيصل، وهو يحاول التقرب منها.

وتعود جلسة التصوير، التي نشرها ياسر الفيصل في حسابه في ”تويتر“ أمس الخميس، إلى نهاية سبتمبر/ أيلول، حين نشرتها أمل الشهراني عبر حسابها في ”إنستغرام“.

وتواجه السعودية، المقيمة في الولايات المتحدة أمل الشهراني، انتقادات دائمة من قبل مواطنيها، إذ يتهمونها بسلوكيات تخالف عادات وتقاليد المملكة.

وسبق أن أعلنت أمل الشهراني أنها ”تقيم مع رجل أجنبي دون الزواج منه، مؤكدة أنها لا ترى في الأمر مشكلة“.

ويعود أصل المشهورة السعودية، البالغة من العمر 41 عاما، إلى منطقة القصيم، حيث توجهت لاحقا إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراستها الجامعية، في الوقت الذي راجت فيه أنباء عن هروبها ولجوئها إلى الولايات المتحدة.