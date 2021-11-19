إلهام الفضالة تكشف: مشهورة ظلمتني تتبرأ من ابنتها

هاجمت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، مشهورة لم تسمها، في مقطع فيديو، على خلفية مشكلة بينهما فيما يبدو.

وأكدت الفضالة أن ”هناك من ظلمتها، لكن الله انتقم منها، حيث تبرأت من ابنتها بسبب ارتكابها فعلا مشينا جدا“.

وقالت في الفيديو الذي بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ إن ”هناك من ظلمها، وإن الله بالمرصاد، وقد استجاب لدعوتها“.

وأضافت: ”الحين وصل الموضوع إنها تبرت منها، تبرت من بنتها، لأن رب العالمين ما يرضى بالظلم، سوت شي ما يقبلون فيه، سوت شي جايد كبير، وصلت المرحلة تبرت منها“.

واستنكرت الفضالة، خروج المشهورة المعنية عبر حساباتها في مواقع التواصل، واتهامها لها بأنها ”ظلمتها“ بسبب تقديمها شكوى ضدها.

ولفتت إلى أنها ”تملك أدلة ومستندات دفعتها لتقديم شكوى، ولم تقدمها عن عبث“.

وعلقت الفنانة الكويتية أن ”على من يظلم مراجعة حساباته أمام الله والاتعاظ من مصائبه“، مشيرة إلى أنه على ”الإنسان تحمل نتائج كلامه وأفعاله“.

وختمت حديثها بالقول، إنها فوجئت بسماع كلام لا يرضي من قبل المشهورة المعنية، مشددة بالقول: ”كل من له حق بياخذه“.

وعادت الأزمة بين الفنانتين إلهام الفضالة ومواطنتها هيا الشعيبي، لتطفو على السطح من جديد، بعد أن خرج شقيق ”الشعيبي“ ليؤكد تقديم الفضالة شكوى للجهات الأمنية بحقه، على خلفية مشكلة بين شقيقته والفضالة.

واستنكر ثامر الشعيبي عبر حسابه في ”سناب شات“ زجه بمشكلة تتعلق بشقيقته، لافتا إلى أن ”لا علاقة له بهذه المشكلة مطلقًا“، مؤكدًا أنه تم استدعاؤه إلى التحقيق رغم ذلك.

وخرجت الفنانة الشعيبي، عبر حسابها في ”سناب شات“، آنذاك، لتؤكد أن هناك أشخاصًا قدموا شكوى بشقيقها لدى الجرائم الإلكترونية.

ووجهت حديثها لمقدم الشكوى، بالقول: ”إذا فيه مشكلة بيني وبين ناس وبيني وبين أحد، ليش تحطون أخواني بالنص، إلا ثامر عاد، اللي ماله شغل بأحد (..) كلكم عارفين ثامر، عمره ما ضر أحد، عمره ما شتم أحد (..) ليش حطتوه بالنص“.

ورغم حديث إلهام الفضالة عن الشكوى المقدمة، ورغم الأزمة بينها وبين هيا الشعيبي، إلا أن الأخيرة لديها أربعة أبناء، منهم ابنتان ”فاطمة“ و“سكينة“، على خلاف من ذكرتها إلهام الفضالة بأن لديها ابنة واحدة.