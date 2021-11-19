وفاة الفنان المغربي عزيز الفاضلي عن 78 عاما

توفي الفنان المغربي عزيز الفاضلي، اليوم الجمعة، في أحد المستشفيات هولندا، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ودخل الراحل المستشفى في هولندا قبل أيام بغية العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية جراء معاناته من مرض مزمن.

وكانت الحالة الصحية للفقيد قد تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى.

وقال عادل الفاضلي، نجل الراحل، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”مات والدي، بطلي.. رحمك الله“.

من جهتها نشرت الفنانة حنان الفاضلي، ابنة الراحل تدوينة عبر حسابها الخاص على ”إنستغرام“ كتبت فيها: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، البقاء لله“.

ولد عزيز الفاضلي في مدينة الدار البيضاء سنة 1934، حيث درس الإعلام والصحافة قبل أن يقرر الالتحاق بالتلفزيون ومن ثم الولوج إلى عالم الفن في زمن الأبيض والأسود.

ويعد الراحل واحدا من أبرز الفنانين المغاربة، الذين ارتبط اسمهم بذاكرة التلفزيون والسينما والمسرح المغربي.

وبفضل خفة دمه، مازالت أعمال الفاضلي مرسخة في أذهان عدد كبير من المغاربة، وتعد شخصية ”بئيس الديس“ التي أبدع الراحل في تشخيصها من الروائع التي يصعب نسيانها.

ومن بين الأعمال الفنية التي شارك فيها الراحل ولقيت نجاحا كبيرا سلسلة ”لابريكاد“ و“شيب وشياب“، وفليم ”البركة في راسك“ الذي أخرجه نجله عادل الفاضلي سنة 2019.

ويعتبر الراحل من أصحاب الإنتاجات التلفزيونية التي كانت ذات متابعة جماهيرية من لدن المشاهد المغربي.

وفضلا عن مساره الفني الحافل، اشتهر الراحل كأحد أشهر مقدمي فقرة النشرة الجوية عبر شاشة القناة التلفزية الوطنية التي وظف فيها أسلوبا فنيا مرحا، حببها إلى المشاهدين وجعلها إحدى أكثر الفقرات متابعة.

أنجب الفاضلي عدة أبناء أصبحوا فيما بعد مخرجين وممثلين مشهورين من بينهم حنان الفاضلي، وعادل الفاضلي.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المغربي عقب الإعلان عن وفاة عزيز الفاضلي، وأعلنت حسابات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي الحداد على روح الفقيد، والذي من المرتقب أن يُنقل إلى أرض بلاده ليوارى الثرى خلال الأيام القادمة.