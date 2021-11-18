محكمة مصرية تؤيد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه في قضية "الطائرة"

أيدت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما صادرا بحق الفنان المصري محمد رمضان يقضي بتغريمه ستة ملايين جنيه مصري ( الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 17 جنيها مصريا).

ورفضت محكمة النقض في مصر طلب الفنان محمد رمضان بوقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أزمة كبينة الطائرة“.

وبهذا الرفض، يصبح قرار المحكمة الاقتصادية حكما نهائيا واجب النفاذ بعد رفض محكمة النقض طلب الفنان رمضان، وتأييد إلزامه بتعويض الطيار بعد أن تسبب في إلحاق الضرر به إثر سماح الطيار للفنان الشاب بدخول كبينة الطيار، بحسب ما نقل موقع ”قاهرة 24″، مساء اليوم الخميس.

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة؛ بسبب سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

بعد هذه الواقعة، دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية في العاصمة القاهرة بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به؛ بسبب صورة نشرها الفنان رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

يشار إلى أن الصورة التي التقطها رمضان من قمرة قيادة الطائرة التي كان يقودها الطيار أبو اليسر استغلها في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها ”مش بتفتش في المطار“، بحسب التحقيقات.

وكان مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، قد قدم دعوى قضائية طالب من خلالها بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه، وذلك عن الأضرار التي لحقت به قبل أن يتوفى.

وقال المحامي، في تصريحات صحفية سابقة نقلها الموقع المصري المحلي، إن التعويض يذهب للورثة بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر؛ لأنه حكم نهائي واجب النفاذ، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطيار نتيجة أفعال الفنان المتهور محمد رمضان، بحسب المحامي.

وكان الفنان المصري قد أثار الجدل، مرارا، عبر صور وفيديوهات ينشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.