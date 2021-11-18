تشييع جثمان الفنان السوري زهير رمضان

شيع جثمان نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، اليوم الخميس، وذلك من أمام مستشفى ”الرازي“ في العاصمة دمشق، وسط حضور مسؤولين وفنانين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد سار موكب الفنان الراحل إلى ساحة الأمويين، ليتوقف أمام مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عدة دقائق، ثم سار بعدها ليتوقف عند نقابة الفنانين بدمشق فترة مماثلة، قبل أن ينطلق الموكب إلى محافظة اللاذقية، ليوارى زهير رمضان في مثواه الأخير في مقبرة الأزهري.

ونعى وزير الإعلام بطرس الحلاق، الفنان الراحل، في كلمته، حيث أكد أن ”الفنان زهير كان قامة فنية ونقابية، وصاحب مشروع“.

وشارك عدد من الفنانين في تشييع رمضان، منهم سلاف فواخرجي، ونادين خوري، وغادة بشور التي شاركته في مسلسل ”ضيعة ضايعة“ بدور زوجته، وأحمد رافع، وشكران مرتجى، إضافة إلى الفنان وائل رمضان.

كما شارك في مراسم التشييع، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبدالهادي، وذلك بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتوفي نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، عن عمر يناهز 62 عاما.

وترددت شائعات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، حول وفاته، إلا أن النقابة كانت تنفي دائما صحتها، قبل الإعلان عن وفاته ليل الأربعاء.

وكتبت الوزارة ”وزارة الإعلام ونقابة الفنانين تنعيان نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية، الفنان النجم زهير رمضان، بعد صراع مع المرض“.

فيما تم تداول أنباء عن وفاة رمضان إثر إصابته بالتهاب رئوي.

وولد رمضان في مدينة اللاذقية العام 1959، ودفعه شغفه بالفن للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن يبدأ مشواره المهني في حقبة الثمانينيات.

وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل ”البديل“، و“بطل من هذا الزمان“، و“أبناء القهر“، و“عصر الجنون“، و“باب المراد“، و“ضيعة ضايعة“، إلا أن دور ”أبو جودت“ في مسلسل ”باب الحارة“ يظل هو الأبرز في مسيرته الفنية.

كما شارك في عدد من الأفلام الروائية منها ”ليالي ابن آوى“، و“رسائل شفهية“، و“صبحية بحرية“، وبعض الأفلام القصيرة.