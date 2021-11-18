شمس الأسطورة تعبر عن صدمتها من إحدى المشهورات.. فهل قصدت أميرة الناصر؟

عبرت الفنانة الشهيرة بـ“شمس الأسطورة“ عن صدمتها إزاء ما وصفته بالإساءة لها والطعن بها وبشرفها من قبل إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الفنانة السعودية في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في موقع ”سناب شات“ أنها تشعر بالانزعاج الشديد والصدمة، بعد أن وردها أن إحداهن طعنت بسمعتها وشرفها، مضيفة أن ”الكلام الذي وصلها كان مؤكدا“.

وردا على متابعة انتقدت المشهورة المعنية وكلامها المسيء عن شمس، بعد أن أهدتها الأخيرة ”ساعة“، قالت شمس: ”قصة هدايا وزيارات وإن الواحد راح طلع شي من الخاطر، لكن توصل لشي..“.

وأكدت أن المشهورة المعنية أساءت لها لأسباب وصفتها بـ“التافهة جدا“، خاتمة كلامها بالقول: ”لكن الإنسان يرجع لتربيتو وأصلو، (..) أنا لغاية آخر لحظة كنت أصيلة وقلبي أبيض“.

ورغم أن شمس الأسطورة لم تذكر صراحة اسم أميرة الناصر، إلا أن تعليق المتابعة ألمح إلى هدية الساعة، فيما سبق أن وثقت أميرة الناصر عبر حسابها في ”سناب شات“ هدية شمس الأسطورة لها، بمناسبة ولادتها، وكانت عبارة عن ساعة من نوع ”رولكس“.

وقبل نحو 3 أسابيع، نشرت شمس الأسطورة عبر حسابها في ”سناب شات“ تعليقا مبهما، متهمة فيه شخصية لم تسمها بـ“التحدث عنها بسوء“، وملمحة إلى أن ”سرها سينفضح قريبا“، واصفة إياها بـ“المخادعة“.

واللافت أن التعليق كان قبل ولادة أميرة الناصر، وزيارة شمس لها لتهنئتها.

وزارت شمس الأسطورة، أميرة الناصر، في منزلها لتهنئتها بعد إنجابها بنتا، حيث أهدتها ساعة ”رولكس“.

وبعد ذلك، خرجت شمس الأسطورة لتشارك في الأزمة التي اندلعت بين رهف القحطاني وأميرة الناصر، وتشكيك القحطاني للناصر بنسب ابنتها، حيث دافعت عنها في مقطع فيديو بثته، منتقدة رهف القحطاني وكلامها، مؤكدة أن ”شهرة رهف مدفوعة“، بينما أميرة الناصر وصلت إلى شهرتها بتعبها، على حد قولها.

وتدخل العديد من المشاهير في أزمة رهف القحطاني وأميرة الناصر، التي لا تزال مشتعلة إلى الآن، فمنهم من أيد القحطاني وهاجم أميرة الناصر، ومنهم من دافع عنها.

وبدأت الأزمة بين رهف القحطاني وأميرة الناصر، بعد أن أعلنت الناصر تسميتها ابنتها على اسم رهف القحطاني، تيمنا بها، لتزورها الأخيرة في المستشفى، وتعبر لها عن امتنانها.

ولاحقا، وثقت أميرة الناصر عبر حسابها في ”سناب شات“، زيارات شهيرات مواقع التواصل لها، لتهنئتها، لتخرج بعدها رهف القحطاني عبر فيديو بثته في ”سناب شات“ في انقلاب مفاجئ على الناصر وتشكك فيه بنسب ابنتها، الأمر الذي حدا بأميرة الناصر للخروج في مقطع فيديو ومهاجمة رهف، وإعلانها تغيير اسم ابنتها من رهف إلى قحطانية.