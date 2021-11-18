مقتل مغني الراب يونغ دولف بإطلاق نار داخل محل للحلويات

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتِل مغني الراب الأمريكي يونغ دولف يوم أمس الأربعاء، جرّاء تعرضه لإطلاق نار خلال وجوده داخل متجر لبيع الحلويات في ممفيس بولاية تينيسي، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفادت شرطة ممفيس في بيان بـأن عناصر من شرطة ممفيس هرعوا ”في الساعة الـ12,24 من يوم الـ17 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 إلى المكان الذي حصل فيه إطلاق النار“، حيث ”عُثِر على رجل مصاب تم التأكد من وفاته في الموقع نفسه“.

وأوضحت السلطات أن ”المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحية هو أدولف روبرت ثورنتون جونيور“ ، المعروف باسمه الفني يونغ دولف.

وكان يونغ دولف (36 عاما) الذي ولِد في شيكاغو ونشأ في ممفيس، دخل لتوه متجر ”ماكيدا“ للبسكويت جريا على عادته، عندما ظهر شخص مسلح وأطلق النار عليه، بحسب ما أوردت الصحف المحلية.

وأكدت الشرطة، أن لا معلومات لديها في الوقت الراهن عن المشتبه فيه.

وحقق مغني الراب شهرته من خلال عدد من الأغنيات، أبرزها ”ميجور“، وبفضل ألبومه ”ريتش سلايف“ الذي صدر عام 2020 واحتل سريعا صدارة تصنيف ”بيلبورد 200“ الموسيقي.

وسبق للفنان أن نجا من حادثتي إطلاق نار عام 2017، إحداهما في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا، حيث تعرضت سيارته لمئة رصاصة بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، والآخر في لوس أنجليس حيث أصيب بثلاث رصاصات.

وقدم عدد من المشاهير في عالم الراب تعازيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم مغني الراب الأمريكي غوتشي.

يعد هذا رابع إطلاق نار يقع في منطقة ممفيس خلال الشهرين الماضيين. ومن الأمثلة الأخرى إطلاق نار في مدرسة حيث أصاب طالبٌ يبلغ من العمر 13 عاما زميلا له، وإطلاق نار على اثنين من موظفي البريد من قبل عامل بريد ثالث قتل نفسه بعد ذلك، وإطلاق نار جماعي في متجر بقالة كروجر في ضاحية كوليرفيل والحصيلة قتيلان، بينهما مطلق النار ، وأكثر من عشرة جرحى.

نشرت غوتشي ماني على تويتر “لقد حطم مقتل صديقي دولف قلبي”.

وقالت وكالة مواهب مغني الراب ، ابا ، إنها أصيبت بالصدمة والحزن لوفاته.

في موسيقاه انتقد يونغ دولف كونه تاجر مخدرات والحياة في شوارع ممفيس. قدم أخيرًا عرضًا في حفلة موسيقية في جامعة ممفيس وقدم عروضًا خلال فترة الشوط الأول من مباراة ممفيس جريزليس. تم الإعجاب به في ممفيس باعتباره حامل شعلة أساطير موسيقى الراب في المدينة ، Three 6 Mafia.