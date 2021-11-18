أنباء عن وفاة الفنانة الكويتية الشابة ريما المطوع

نعى الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي الفنانة الكويتية الشابة ريما المطوع، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، دون أن يقدم تفاصيل بشأن ملابسات الوفاة.

وأعلن الإعلامي اللبناني ”وهبي“ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وفاة ”المطوع“، واصفا إياها بـ“الفنانة الشابة الواعدة“، لافتا إلى أن آخر محادثة بينهما كانت قبل أيام قليلة من رحيلها، عبرت من خلالها عن رغبتها بزيارة بيروت مجددا.

وكتب في تغريدته ”رحلت #ريما_المطوع، رحلت الفنانة الكويتية الشابة الواعدة، رحلت الصديقة صاحبة الصوت الشجي والمزاج العالي…فقط قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت وتخبرني برغبتها في المجيء ثانية إليها، لكن الموت المباغت خطفها من أسرتها ومحبيها…لها الرحمة.. نفسي حزينة!“.

وشارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نعي الفنانة الشابة من خلال هاشتاغ #ريما_المطوع في موقع التواصل ”تويتر“، إذ كتبت الكاتبة ”سحر بن علي“ عن مشروع أغنية لم يكتمل بينها وبين ”المطوع“: ”هذه الكلمات كانت ستغنيها وأقوم بإخراجها لكن الموت كان أسرع ستبقين في ذاكرتنا.. أنت المرأة القوية الداعمة للمرأة يا ريما“.

وقالت باحثة تحمل اسم ”إيمه“ في تغريدة لها ”رحيلك موجع، استرجعت تلك الصدفة التي جمعتني معها أول مرة عندما نظمت احتفالية خاصة لستارت اب ماغزين. شاركت معي في تلك الليلة الرائعة لدعم المواهب الكويتية وغنت بصوت شجي وجميل، المميز فيها كان اغنية لأسمهان. ألف رحمة ونور، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك“.

ونعتها أخرى تدعى ”أمينة شرف“ عبر ”تويتر“: ”أحزنني خبر رحيلها وشعرت بألم ،، لذويها ومحبيها تعازينا الحارة ولروحها السلام“.

وعبرت مغردة عن حزنها على رحيل الفنانة الشابة ”الأرواح الجميلة تغادر سريعا ولكنها تترك فينا جميل الأثر، كتلك الفراشة صاحبة الروح الحلوة #ريما_المطوع، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وألهم أهلها وعائلتها وكل مُحبيها الصبر والسلوان، خبر حزين جدا، خالص التعازى وكل المواساه“.

فيما كتبت ”الحسيني“: ”رحم الله #ريما_المطوع التي كتبت بعض مشاعر البشر“.

ولم ترد أي تفاصيل عن سبب وفاة الفنانة الكويتية الشابة ريما المطوع، وما إذا كانت عانت من مرض ما، أم توفيت لأسباب مفاجئة.