روان بن حسين تعبر عن صدمتها بعد فيديو "الخلايا الجذعية"

عبرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن صدمتها إزاء الجدل الذي أثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توثيقها قيام طبيب بسحب خلايا جذعية من خاصرتها.

وأكدت الفاشينيستا عبر فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“، أنها وثقت الفيديو المعني، ظنا منها أن ”المتابعين أكثر ثقافة وتفهما لمثل هذه الأمور“، مستنكرة الانتقادات التي طالتها، واتهامها بتوثيق ”مناطق حساسة“.

وشددت على أنها قامت بتوثيق سحب الخلايا الجذعية من خاصرتها، لافتة إلى أن ”الجهل أخطر عدو للأمم“، متهمة منتقديها بأنهم ”لم يشاهدوا الفيديو كاملا ليفهموا حقيقته“: ”الجهل أخطر عدو للأمم، ما تعب نفسه يكمل فيديو ويشوف هذا استخلاص للخلايا الجذعية“.

ولفتت الفاشينيستا الكويتية إلى أنها ”لم تفسخ الحياء“ كما اتهمها متابعون، معلقة في مقطع الفيديو: ”فسخت الحياء ليش منسدحة عبطني عندكم فبيتكم ولا بشارع ولا عالبحر (..) قاعدة بسوي إجراء عند الدكتور ولابسة“.

وقالت إن ”المجتمع المكبوت يتخيل أي شيء بطريقة لا أخلاقية“، متابعة أن ”منتقديها مجرد أقلية، وليسوا من متابعيها“.

وأضافت روان بن حسين، موجهة كلامها للمنتقدين: ”إذا إنت أو إنتي قد تتجرجر بالمحاكم عندي محامين بكل دول العالم، قول وتكلم، غير شذي اسكت“.

واختتمت المقطع بالقول: ”لكن الكلام الكلام والنهش بأعراض الناس وين تروحون من الله“.

وكانت الفاشينيستا روان بن حسين وثقت توجهها لمركز طبي لعلاج شعرها بالخلايا الجذعية، ووثقت مقطع فيديو أثناء قيام الطبيب بسحب الخلايا الجذعية، حيث أوضحت في المقطع أن ”الطبيب يجري سحبا للخلايا الجذعية من خاصرتها، على اعتبارها أفضل مناطق الجسم لذلك“.

وأثار مقطع الفيديو، الذي ظهرت فيه روان بن حسين بوضعية مشابهة للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال توثيقها إجراءها شد ترهلات لمنطقة الأرداف، انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نجيم خرجت في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني في بث مباشر لعملية ”شد ترهلات“ لمنطقة الأرداف عبر حساباتها، فيما عبرت خلال إجرائها عملية الشد عن إحساسها بالألم.

ولاقى المقطع الذي بثته نادين انتقادات حادة وجدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استنكار لتصرفها وجرأتها في التصوير المباشر.