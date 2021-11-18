برز بدور "أبو جودت" واقتحم عالم السياسة.. محطات من حياة الفنان الراحل زهير رمضان

غيب الموت مساء الأربعاء، نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، عن عمر يناهز 62 عاما، عقب صراع مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة فنية امتدت لثلاثة عقود، استطاع خلالها تجسيد شخصيات بقيت محفورة في ذاكرة جمهوره.

والفنان زهير من مواليد مدينة اللاذقية في الساحل السوري، عام 1959، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل في العاصمة دمشق وتخرج منه عام 1983.

وبدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية منذ الثمانينيات، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية.

وكانت بداية الفنان رمضان عام 1989، في فيلم ”ليالي ابن آوى“ للمخرج عبداللطيف عبد الحميد، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا، وشارك فيه نخبة من نجوم الفن ومنهم الفنان أسعد فضة والراحلة نجاح العبدالله وبسام كوسا وآخرين.

كما شارك الفنان الراحل في نفس العام، بمسلسل ”شجرة النارنج“ إلى جانب الفنان الراحل عدنان بركات وسلوم حداد وصباح السالم وزهير عبد الكريم وآخرين، وهو من إخراج سليم صبري.

وتوالت بعد ذلك أعمال الفنان في السينما والتلفزيون، ومن أعماله السينمائية فيلم ”رسائل شفهية“، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينا، ومن سيناريو وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد، إضافة إلى فيلم ”مشروع أم“، ”صباح الليل“، ”غير مخصص للبيع“.

أما في التلفزيون فقد شارك الفنان الراحل في عشرات الأعمال الدرامية، ومنها (بسمة الحزن، الشريد، نهارات الدفلى، ورود في تربة مالحة، كوم الحجر، حمام شامي، خاتون، بروكار).

ولعل من أبرز أعماله في التلفزيون والتي حققت له شهرة محلية وعربية، دور ”أبو جودت“ في سلسلة ”باب الحارة“، ودوره في المسلسل الكوميدي الشهير ”ضيعة ضايعة“ حيث جسد شخصية ”عبد السلام البيسة“، مختار ضيعة ”أم الطنافس الفوقا“.

وشغل الراحل منصب نقيب الفنانين منذ عام 2014، كما أعيد اختياره لدورة أخرى عام 2020، حيث تعرضت نقابة الفنانين للكثير من الانتقادات من فنانين داخل البلاد وخارجها، خلال سنوات توليه للنقابة، بسبب قرارات اتخذها الفنان الراحل.

ومن هذه القرارات فصله للعديد من الفنانين السوريين من النقابة بحجة عدم دفعهم الاشتراكات، ومنهم فنانون محسوبون على المعارضة.

كما اقتحم الراحل الحياة السياسية، حيث انتخب نائبا في مجلس الشعب السوري (البرلمان) عن دورة عام 2016.

وكانت نقابة الفنانين قد أكدت قبل أيام قليلة أن نقيب الفنانين زهير رمضان يمر بعارض صحي (التهاب رئوي)، وذكرت أنه لا يستطيع التكلم أو المراسلة بسبب وضعه الصحي، وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول إلى الشفاء.