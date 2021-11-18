الفنان المصري بهاء سلطان يخوض أولى تجاربه في التمثيل

يستعد الفنان المصري بهاء سلطان، لخوض أولى تجاربه التمثيلية، بعد مشوار طويل من الغناء قدم خلاله عشرات الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا، متعاونا مع المنتج الموسيقي نصر محروس قبل الخلاف الكبير الذي نشب بينهما خلال السنوات الماضية.

وقال الفنان بهاء سلطان في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه ”يستعد لتقديم أولي تجاربه التمثيلية من خلال عرض مسرحي استعراضي بعنوان حلاوة الحب، سيقوم من خلاله بتقديم بعض الأغنيات الاستعراضية، أقرب للتواشيح الصوفية“.

وأعرب عن ”تمنيه أن ينال العرض إعجاب الجمهور، وأن يكون بداية جيدة تشجعه لأعمال تمثيلية أخرى“.

والمسرحية من تأليف وإخراج وأشعار محمد إبراهيم.

وعن توجهه للتمثيل، أشار بهاء سلطان، إلى أن محمد إبراهيم هو صديق شخصي له، وهو صاحب الفكرة، وحينما عرضها عليه أراد أن يخوض التجربة الجديدة عليه.

وبدأ بهاء سلطان مسيرته الفنية، بمشاركته في أغنيتين في ألبومي فري ميكس 1و2، وهما احلف وبيننا، إلا أن أول ألبوماته كان يحمل اسم ”ياللي ماشي“ والذى قدمه عام 1999.

وقدم بهاء سلطان مجموعة من الأغاني والكليبات منها كليب أغنية ”عاللي بيحصلي“، و“الواد قلبه بيوجعه“، و“كان زمان“، و“أنا مش معاهم“ التي غناها في فيلم أحمد عيد الذي يحمل نفس الاسم.

ومر بهاء سلطات، بالعديد من الأزمات، أبرزها خلافة مع مكتشف موهبته الفنية، المنتج المصري نصر محروس، حيث منعه الأخير من الغناء بسبب عقد الاحتكار الذي وقعه بهاء سلطان له في بدايته الفنية، والذي يقتضي بعدم غناء بهاء لأي شركة إلا بموافقة شركة ”فري ميوزك“ المملوكة لنصر محروس.

وتحولت الأزمة إلى أروقة المحاكم، حتى تحرر سلطان من قبضة محروس مؤخرا بحكم المحكمة.