وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان

توفي نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، عن عمر يناهز 62 عاما.

ونعت وزارة الإعلام السورية الفنان زهير رمضان، عبر حسابها في فيسبوك.

وكتبت الوزارة: ”وزارة الإعلام ونقابة الفنانين تنعيان نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية، الفنان النجم زهير رمضان، بعد صراع مع المرض“.

وترددت شائعات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، حول وفاته، إلا أن النقابة كانت تنفي دائما صحتها، قبل الإعلان عن وفاته ليل الأربعاء.

وسارع عدد من الفنانين السوريين، لرثاء زميلهم الراحل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم نسرين طافش، وسوزان نجم الدين، وشكران مرتجي.

وكتبت الممثلة نسرين طافش، عبر حسابها في تويتر: ”البقاء لله بالفنان السوري زهير رمضان.. السلام لروحه والصبر لذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

البقاء لله بالفنان السوري #زهير_رمضان السلام لروحه و الصبر لذويه 🙏🏻

إنا لله و إنا إليه راجعون 🙏🏻 pic.twitter.com/VMICzS8w0M — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) November 17, 2021

من جانبها، كتبت النجمة سوزان نجم الدين: ”عند الموت يصمت كل الكلام.. الفنان زهير رمضان نقيب الفنانين في سوريا في ذمة الله“.

وأضافت نجم الدين: ”رحمك الله وسامحك وغفر لك وأسكنك فسيح جنانه.. وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان“.

عند الموت يصمت كلّ الكلام

الفنان #زهير_رمضان نقيب الفنانين في #سوريا في ذمة الله..

رحمك الله وسامحك وغفر لك وأسكنك فسيح جنانه..وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان🙏 pic.twitter.com/34iMZRWzMe — Suzan Najm Aldeen (@suzan_najm) November 17, 2021

بدورها، كتب شكران مرتجى عبر حسابها في فيسبوك: ”الأستاذ زهير رمضان في ذمة الله.. الأحزان تتوالى أكتفينا ولم تكتف تلتهمنا كل يوم بأحبتنا وأصدقائنا.. الموت حق لكن الفراق هو الفجيعة“.

ولد رمضان في مدينة اللاذقية عام 1959، ودفعه شغفه بالفن للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن يبدأ مشواره المهني في حقبة الثمانينات.

شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل ”البديل“، و“بطل من هذا الزمان“، و“أبناء القهر“، و“عصر الجنون“، و“باب المراد“، و“ضيعة ضايعة“، إلا أن دور ”أبو جودت“ في مسلسل ”باب الحارة“ يظل هو الأبرز في مسيرته الفنية.

كما شارك في عدد من الأفلام الروائية منها ”ليالي ابن آوى“، و“رسائل شفهية“، و“صبحية بحرية“، وبعض الأفلام القصيرة.

تولى منصب نقيب الفنانين في سوريا منذ عام 2014 وحتى وفاته، كما كان عضوا في مجلس الشعب منذ عام 2016.