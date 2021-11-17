مصر.. نقابة الموسيقيين تمنع 19 مطرب مهرجانات من الغناء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر قرارًا بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء.

وقضى القرار إبلاغ كافة الفنادق، وأماكن إقامة الحفلات، بمنع استضافتهم لإحياء الحفلات وإلا ستتعرض للإجراءات القانونية.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان: ”يُمنع كل من ليس عضوًا في النقابة، وغير مصرح له بالعمل من مزاولة المهنة إلى حين تصحيح أوضاعه واجتياز الاختبارات“.

وأضافت: ”يشمل القرار كلًا من حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، وأحمد قاسم الشهير بـ فيلو، ومصطفى زكريا الشهير بـ مسلم، ومجدي شطة، وعمرو حاحا، عنبة، أبو ليلة، حمو طيخة، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، شكل، وزة مطرية، فرقة الكعب العالي، شواحة، ريشا كوستا وسمارة، ولاد سليم“.

كما قررت النقابة في الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، وقف الفنان حسن أبو الروس، أو كما هو مكتوب فى أوراقه الرسمية، الحسن مصطفى أحمد، عن الغناء، لعدم امتثاله لقرارات النقابة، وعدم التزامه بالمظهر العام، والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

كما أعلنت نقابة الموسيقيين عن رسوب مطرب المهرجانات ”حمو بيكا“ في اختبارات النقابة للمرة الثالثة، لذلك لن يتم السماح له بالغناء.

وعلّق ”بيكا“ على قرار وقفه عن الغناء، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، قائلًا: ”إحنا بنغني في كل الدول العربية وماحدش بيمنعنا، ليه نُمنع من الغناء في بلدنا، وعمومًا أنا أحترم قرار النقابة، والنقيب المحترم هاني شاكر“.

وأضاف بيكا: ”قرار إيقافي صادر منذ 5 سنوات تقريبًا، وتعبت من الحديث مرارًا وتكرارًا في هذه الأزمة، وسبق وحُررت محاضر كثيرة ضدي، ولكن قرار وقفي لا يقتصر على حمو بيكا فحسب، بل يشمل كل العاملين معي من إللي فاتحين بيوت كتير“.

وأضاف: ”أشكر نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، حيث أكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولكنني أتساءل“: إذا كنتم ترونني لا أصلح للغناء فهناك الكثيرون ممن يحملون كارنيه النقابة لا يصلحون للغناء أيضًا، ولن أذكر أسامي بعينها لأنهم أصدقائي وبيني وبينهم عيش وملح“.

وتابع: ”قررت النقابة منع المطربين من الغناء بـ (فلاشة)، واستجبنا للقرار وأصبحنا نغني بفرق موسيقية، فما المطلوب منا بعد ذلك؟ هناك ما يقرب من 100 مليون مصري وعربي يستمعون لمطربي المهرجانات، فهؤلاء لابد من الأخذ بآرائهم في قرار وقفنا، لأن هذا القرار مايرضيش ربنا“.

وواصل بيكا حديثه، قائلًا: ”كنت أسدد مبلغ 15 ألف جنيه رسوم تصريح مقابل غنائي في الساحل الشمالي، لأنني ”عاوز آكل عيش، ولازم مسؤولي النقابة يقفوا جنبنا لأننا شباب أحببنا الموسيقى، وشرَّفنا مصر في حفلاتنا الغنائية بمختلف الدول العربية، ونحن نحب هذه البلد ونعشق ترابه“.