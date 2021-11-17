هشام عاشور يكشف حقيقة اعتدائه على معجب بزوجته نيللي كريم

كشف لاعب الإسكواش المصري المعتزل هشام عاشور، حقيقة اعتدائه على أحد المعجبين بزوجته الفنانة المصرية نيللي كريم أثناء خروجها من قاعة تكريمات مهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي المقام في تونس.

وتعرض هشام عاشور ونيللي كريم لموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب انفعال عاشور على الجمهور التونسي أثناء محاولتهم التقاط الصور التذكارية مع نيللي كريم، واعتدى على أحد المعجبين بسبب محاولته ”التصوير معها بطريقة غير لائقة“.

وقال هشام عاشور في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إنه ”تعجب“ من هذا الهجوم غير المبرر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا واقعة التعدي على أحد المعجبين المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه فقط رفض ما أسماه بـ“قلة الأدب“.

وروى عاشور تفاصيل الواقعة قائلا إنه ”أثناء خروجي أنا ونيللي كريم من قاعة التكريمات بمهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي، بعد تكريم نيللي هناك، تدافع الجمهور بشكل كبير علينا لالتقاط الصور التذكارية مع نيللي، وتسببوا بقطع فستان نيللي، ما جعلني أنفعل وأرفض التصوير معها“.

وتابع عاشور ”بالنسبة لواقعة الاعتداء على أحدهم، هذا الشخص حاول التصوير مع نيللي بطريقة غير لائقة، ووضع يده على جسدها، ما جعلني أنفعل، لكننى لم أعتد عليه، فقط رفعت صوتي عليه، وأخذت نيللي وعدنا إلى الفندق“.

واستكمل ”الناس اللي بتهاجمني وبتهاجم نيللي.. هو المفترض أعمل إيه لما ألاقي شخص عايز يحط إيده على جسد زوجتي؟.. وهل لو أي راجل مكاني كان هيتحمل التدافع حول زوجته بالشكل غير اللائق ده؟“.

وأوضح أن ”نيللي عمرها ما بترفض تتصور مع حد، وكل الناس عارفين عنها كده، وهي متواضعة إلى أبعد الحدود، وانفعالي لم يكن بسبب أنهم يريدون التصوير معها، ولكن كان بسبب الطريقة غير اللائقة التي فعلوها، ولم يكن بصحبتنا حراسات خاصة لمنعهم من الوصول إلينا“.

جدير بالذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم، حصلت على جائزة التانيت الذهبي لمسيرتها السينمائية في حفل افتتاح الدورة 32 من مهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي، كما منحت جائزة النقد السينمائي للناقد الصحفي خميس الخياطي، وخلال الحفل تم تقديم فيديو لتكريم المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي بعرض مقاطع من أفلامها.