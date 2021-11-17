مروة راتب تشن هجوما لاذعا على نادين نجيم

هاجمت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على خلفية تعليق للأخيرة على عملية تجميل الأرداف التي أجرتها ”راتب“ مؤخرا.

ووصفت مروة راتب في مقطع فيديو نجيم، أنها صاحبة ”وجه مربع“، معلقة ”حد يسوي فلر ثنين متر عاليمين، وثنين متر عالشمال، يعني انا افضل يكون عندي لغلوغ وشي وكون إنسان طبيعي على إني كون مخلوق فضائي (..)“.

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وتابعت في مقطع الفيديو، أن ”شكل نادين نجيم أقرب للرجال من النساء“، متسائلة إن كانت ”أخلاقها فلتر“.

ووجهت الفنانة السورية الفيديو الذي وثقته نادين نسيب نجيم لعملية شد أردافها، في رد منها على انتقاد نادين لها، ووصفت أخلاقها بـ“المربع“ على غرار وجهها.

وكانت نادين نسيب نجيم قد كتبت تعليقا على صورة تعود لمروة راتب بعد ظهورها بمنحنيات لافتة في منطقة الردفين، بعد عملية تجميل أجرتها، جاء فيه ”حاطة فلتر صح؟“، الأمر الذي دفع مروة راتب للرد.

وتعرضت مروة راتب لسخرية وانتقادات من عدد كبير من المشاهير، بسبب مظهر جسدها، وفيما لم تكترث مروة راتب بالكثير من التعليقات، إلا أنها شنت هجوما على الفاشينيستا الكويتية فينيسيا، بعد أن شاركت الأخيرة بالحملة ضد مظهر مروة راتب، حيث نشرت صورة لها بعد أن قامت بحشو منطقة ردفيها لمحاكاة مظهر ”راتب“ بطريقة ساخرة، كما وضعت صورة في حسابها في ”سناب شات“ على شكل باب له منحنيات في محاكاة لمظهر الفنانة السورية.

وقالت الفنانة السورية في معرض حديثها إنها التزمت الصمت حيال تعرضها للتنمر طوال الفترة الماضية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الشكل اللافت لانحناء ردفيها عقب إجرائها عملية تجميل، إلا أن ”تنمر“ فينيسيا دفعها للخروج والرد، نظرا لأن الفاشنيستا الكويتية سبق أن هاجمت ”المتنمرين“.

وأضافت أن ”فينيسيا ادعت معاناتها واكتئابها من التنمر مرارا حتى أنها وصلت إلى مرحلة الانتحار، لكنها مع ذلك مارست التنمر على الآخرين“، فيما اضطرت فينيسا لاحقا لتقديم اعتذار لمروة، بدعوى أنها لا تحب المشاكل.

وتعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بدورها، إلى حملة انتقادات وهجوم واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الفيديو الذي وثقته أثناء عملية شد منطقة الأرداف.