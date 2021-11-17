مصطفى فهمي يعترف بمصادرة متعلقات طليقته

قالت محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، إن طليق الأخيرة الفنان المصري مصطفى فهمي، اعترف أمام النيابة بحيازة بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بطليقته.

ووفق بيان أصدره مكتب المحامية إيناس فوزي موكلة الإعلامية اللبنانية، فإن ”الفنان مصطفى فهمي أقر أمام النيابة العامة، بأنه قام بتنزيل وحيازة 18 حقيبة تخص جزءا من المتعلقات الشخصية للإعلامية فاتن موسى من شقة الزوجية الكائنة بشارع النيل- الدقي“.

وتابع البيان أن ”الفنان فهمي، استغل عدم وجود زوجته السابقة في مصر، ليطلقها غيابيا، الأمر الذي يكون ارتكب معه جريمة سرقة منقولاتها ومتعلقاتها الشخصية ومصوغاتها و (اللاب توب) الخاص بها والمعروض عليها أمام النيابة العامة“.

واعتبر أن ”ما حدث يؤكد وجود تعارض بأقوال الفنان المصري، سواء في أي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف الإلكترونية، والمحضر الذي فُتح يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني في دائرة قسم الدقي“.

ولفت البيان، إلى أن ”الفنان مصطفى فهمي تراجع واعترف أمام نيابة الدقي، الإثنين الماضي، بأنه قام بتنزيل وحيازة بعض متعلقات طليقته“.

وقال فهمي ”نعم طلّقتها طلاقا رجعيا، وأخذت اللاب توب، و18 حقيبة لمطلقتي من شقة الزوجية“، وفقا للبيان.

وكان فهمي، أعلن طلاقه من موسى، غيابيا خلال الفترة الماضية، حيث شغل هذا الخبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن العلاقة بينهما كانت جيدة للغاية، وجاء الطلاق بشكل مفاجئ.

وكشف بيان محاميته، أن ”طلاق الفنان مصطفى فهمي من فاتن موسى، تم يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد زواج دام نحو 4 سنوات، حيث تم زواجهما في أغسطس/ آب 2017، وجرى إعلام فاتن بإشهار الطلاق رسميا، إضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدته وكيلة الفنان“.

وكانت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، أكدت في بيان، أنها تلقت نبأ طلاقها غيابيا عن طريق المحامية بعد مراوغة منها ومن طليقها.

ووصفت فاتن الطلاق الغيابي بـ“الصدمة“، وذلك ”لعلمها بالنبأ من المحامية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي“.

وكان الفنان المصري مصطفى فهمي، كشف في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تفاصيل طلاقه من فاتن موسى، وشغل هذا الخبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن العلاقة بينهما كانت جيدة للغاية، وجاء الطلاق بشكل مفاجئ.