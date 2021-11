بريتني سبيرز: سعيدة باستعادة مفاتيح سيارتي وبطاقتي المصرفية

قدمت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، لمحبيها بعض لمحات عن خططها لاستغلال حريتها التي استعادتها في الآونة الأخيرة، بعدما استردت حق التصرف في أمورها الشخصية وممتلكاتها بموجب حكم محكمة هذا الشهر.

ونشرت سبيرز، مقطعا مصورا على حسابيها بموقعي ”تويتر“ و“إنستغرام“ تحدثت فيه عن رغبتها في أن تصبح ”مدافعة عن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حقيقية“، وعن أملها في أن يترتب على قصتها أثر ”يغير النظام الفاسد“.

وقالت إن الأمور البسيطة هي التي تحدث تغييرات ضخمة، مضيفة أنها أصبحت تشعر الآن بالامتنان لكل يوم تستمتع فيه بحريتها بعدما استردت ”مفاتيح سيارتها“ وبطاقتها المصرفية ونقودها، وبعد أن أصبحت ”قادرة على أن تعيش حياة مستقلة وتشعر بكيانها كامرأة“.

وظلت حياة بريتني الشخصية وثروتها البالغة 60 مليون دولار تحت وصاية والدها لمدة 13 عاما حتى أنهت المحكمة هذه الوصاية في الأسبوع الماضي، بعد نزاع قانوني طويل.

وشكرت بريتني في منشورها معجبيها و#حركة أطلقوا سراح بريتني التي تأسست لدعمها، وقالت: ”أعتقد بصدق أنكم يا رفاق أنقذتم حياتي بطريقة ما“.

وحصلت النجمة على دعم لا مثيل له من رواد الإنترنت، وكذلك من أهم نجوم العالم وعلى رأسهم ليدي غاغا وباريس هيلتون.

وكتبت ليدي غاغا: ”لقد أحببت بريتني طوال حياتها المهنية، احترمتها، وأعجبت بقوتها، لقد مكّنت الكثير من الناس ومازالت تفعل ذلك، جداً سعيدة من أجلك اليوم. لم تستحقي أبدا ما حدث لك، أنتِ نجمة خارقة وإنسانة خارقة“.

I have loved @britneyspears her whole career. I looked up to her, admired her strength—she empowered so many people and still does. I couldn’t be more happy for you today. You never deserved what happened, Thank God 4 today❤️ you’re a superstar and a super-human being ❤️❤️❤️❤️

أما باريس هيلتون التي تزوجت منذ أيام، فكتبت: ”أنا سعيدة جدا أن هذا اليوم قد جاء أخيرا، هذه اللحظة تأخرت كثيرا… بريتني سبيرز حرة وأخيرا… أنت الروح الأكثر مرونة ولطفا وإلهاما، كلنا نحبك كثيرا، أفضل أيامك لم تأت بعد“.

I’m so happy that this day has finally come. This moment is so long overdue. @BritneySpears is finally free!!! ✨💫😱🤩🥰 You’re the most resilient, kind and inspiring soul. We all love you so so much! Your best days are yet to come! 💕 #FreedBritney ✨ pic.twitter.com/yIkhWeDQZe

— Paris Hilton (@ParisHilton) November 13, 2021