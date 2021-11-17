شقيق الفنانة هيا الشعيبي يكشف عن استدعائه للتحقيق بسببها

كشف الفنان الكويتي ثامر الشعيبي، عن استدعائه للتحقيق على خلفية مشكلة بين شقيقته الفنانة هيا، وشخص آخر لم يسمّه.

واستنكر ثامر الشعيبي عبر حسابه في ”سناب شات“ زجه بمشكلة تتعلق بشقيقته، مؤكدًا أن ”لا علاقة له بهذه المشكلة مطلقًا“، مؤكدًا أنه تم استدعاؤه إلى التحقيق رغم ذلك.

وقال في مقطع فيديو وثقه: ”مشكلة هيا صايرة أنا وش علي، اتصلو علي ودوني إلو تعال تحقيق ما تحقيق أنا آمالي شغل (..)“.

وأوضح أن ”هناك مشكلة بين شقيقته هيا وأحد الأشخاص“، متابعًا: ”من غير ذكر أسامي، وللي عراسه بطحه يحسس عليها، أنا ش علي؟ أنا شكو، أنا مالي شغل، لكن حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم“.

بدورها، خرجت الفنانة هيا الشعيبي، عبر حسابها في ”سناب شات“ لتؤكد أن هناك أشخاصًا قدموا شكوى بشقيقها لدى الجرائم الإلكترونية.

ووجهت هيا حديثها لمقدم الشكوى، بالقول: ”إذا فيه مشكلة بيني وبين ناس وبيني وبين أحد، ليش تحطون أخواني بالنص، إلا ثامر عاد، اللي ماله شغل بأحد (..) كلكم عارفين تامر، عمره ما ضر أحد، عمره ما شتم أحد (..) ليش حطتوه بالنص“.

وتصاعدت الخلافات مؤخرًا، بين الفنانتين هيا الشعيبي، وإلهام الفضالة، بعد أن تحولت الصداقة الطويلة بينهما إلى عداوة، لتعلن ”الشعيبي“ في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تحريك الفضالة دعوى ضدها، لافتة إلى أنها ”نادمة على صداقتهما وما قدمته من تضحيات لها“.

وسبق أن رد ثامر الشعيبي، على مطالبات متابعين، تحثه على التدخل في مشكلة شقيقته هيا والفنانة إلهام، بقوله إنه ”لن يتدخل مطلقًا بالأزمة بينهما“، مبينًا آنذاك، أن هيا أخته وقامت بتربيته، وإلهام كانت صديقة عزيزة.

وكانت إلهام الفضالة، قد سردت في آب/ أغسطس الماضي، سر الخلاف بينها وبين ”الشعيبي“ منذ بدايته.

وكانت البداية، مع الهجوم الواسع التي تعرضت له من قبل متابعين في السعودية، اتهموها بالإساءة للمملكة، تحت هاشتاغ ”هيا الشعيبي تسيء للسعودية“.

وقالت إلهام، إنها كانت بجانب هيا خلال تلك الفترة، وطلبت منها أن تعتذر للشعب السعودي، لكن الشعيبي أصرت على موقفها، ورفضت الإعتذار، على حد قولها.

وأضافت الفضالة، أنها ”وقفت مع الشعيبي في محنتها التي تعرضت لها عام 2020، بعد دخولها السجن، على خلفية نشرها مقطع فيديو إباحيًا“.

وأوضحت أنها ”تواصلت مع محامٍ للدفاع عنها في قضيتها، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل بصفة مستمرة مع أسرتها، رغم انشغالها بأعمالها“.

ولفتت إلى أن هيا لم تقدر ذلك، وهاجمتها عدة مرات بطريقة غير مباشرة، عبر مواقع التواصل.