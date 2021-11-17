الفنانة زارا البلوشي تعلن زواجها

أعلنت الفنانة المقيمة في السعودية زارا البلوشي بشكل مقتضب عن زواجها دون الإدلاء بتفاصيل، وذلك في معرض ردها على إحدى متابعاتها على سناب شات.

وكانت الفنانة زارا وثّقت مقاطع فيديو وصورا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهد من المالديف؛ ما أثار شكوكا بشأن ارتباطها، وذلك بعد إعلانها سابقا أنها ”ارتبطت“.

وسألت إحدى المتابعات الفنانة ”البلوشي“ إن كانت توجهت إلى المالديف مع من أعلنت ارتباطها به، لترد عليها الفنانة زارا بأنه أصبح ”زوجها“، في الوقت الذي ردت فيه كذلك بأن ”هوية زوجها غير معروفة“.

وجاء رد زارا البلوشي عبر حسابها في ”سناب شات“: ”الحين صار زوجي، ولو قلت لكم من ما راح تعرفونه“.

ويبدو أن زارا قد توجهت بالفعل مع زوجها إلى المالديف لقضاء شهر العسل فيما يبدو هناك، إلا أنها ظهرت طوال الوقت عبر حساباتها في مواقع التواصل بمفردها.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت زارا البلوشي عن طلاقها من زوجها الشهير بـ“القحطاني“، وذلك بعد شهر واحد فقط من زواجهما.

ويعتبر ”القحطاني“ الزوج الثاني للبلوشي، بعد زواج دام بضع سنوات من المخرج سمير عارف قبل أن تنفصل عنه في عام 2019.

وبعد عدة أشهر من طلاقها من ”القحطاني“، عاود المخرج سمير عارف، التودد إليها مجددا، بعد رسائل حب سابقة كان غمرها بها.

ونشر المخرج سمير عارف في أغسطس/ آب عبر حسابه في ”إنستغرام“، صورة تجمعه بزارا، وفوقها رمز قلب يدل على الحب، موجها تنبيها للبلوشي، والتي علقت عليها ”البلوشي“ تعليقا خجولا، برمز للقلب وللود.

ولاحقا، عاود المخرج سمير عارف توجيه ”رسائل الحب“، إذ نشر مقطعا من أغنية أجنبية رومانسية، وعليها صورة ترمز للحب إلى زارا في حسابه في ”إنستغرام“، وقد أرفقه بعبارة صريحة تعبر عن حبه بالقول ”إهداء إلى أغلى حب“، موجها كذلك تنبيها إلى زارا البلوشي في حسابها ”إنستغرام“.

ورغم الرسالة الواضحة التي تحمل ”ودا“ من ”عارف“ إلى طليقته، إلا أنها ردت على ذلك بعبارة ”متحفظة“، حيث اكتفت بالقول ”العلاقات أخلاق، حتى لو انتهت“، موجهة تنبيها في المقابل إلى طليقها.

ومع إعلان زارا البلوشي أن هوية زوجها ”غير معروفة“، فإن هذا الزواج هو الثالث للفنانة ”البلوشي“ التي تحمل جنسيتين عمانية وباكستانية.