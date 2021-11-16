الممثلة ملاك الكويتية: كنت بين الحياة والموت ونجوت بمعجزة

كشفت الممثلة ملاك الكويتية، جانبا من أزمة صحية تعرضت لها، دون أن تكشف طبيعة هذه الأزمة.

وأكدت الممثلة ملاك في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، أنها كانت ”بين الحياة والموت، ونجت من أزمتها بمعجزة“.

ووثقت في حسابها، جانبا من جلسة تصوير مشاهد في مسلسل، حيث علقت أنها ”اعتذرت عن العمل أكثر من مرة، بسبب ظروفها الصحية، إلا أن خالد أبو صخر أصر على انتظارها“.

ووجهت ملاك الكويتية شكرها لأشخاص ساندوها في محنتها، لافتة إلى أنها قضت فترة في المستشفى ”فيه ناس كانوا بظهري وقت ما كنت بالمستشفى وقت ما كنت طايحة، وحليمة بولند من أول يوم دشيت المستشفى لليوم ما بطلت السؤال عني بعز سفرها بعز شغلها بعز مرضها، وفيه ناس كان عشرة عمر ما هان عليهم يزوروني، فعلا الناس تبين وقت الشدايد، ما أنسى رئيس المجلس مرزوق الغانم، شكرا لكم (..)“.

ورفضت الكشف عن تفاصيل محنتها، معلقة ”ما حب تكلم عن اللي صار بس قمت من طيحة شفت منها الموت والله كتبلي عمر جديد“.

وطمأنت الممثلة الكويتية في مقطع الفيديو متابعيها على صحتها، لافتة إلى أنها ”تعافت من أزمتها بما يعادل 70%“.

وقالت في معرض حديثها ”الحمد لله على الصحة والعافية حمدا كثيرا، ما كنت أبي أصور سناب اليوم، أجبروني الـ(كاست) اللي كنت معاهم في (ميتينغ) قبل شوي، اجبروني اطلع من الحالة النفسية السيئة اللي كنت فيها“.

وأرجعت ملاك الأزمة التي مرت بها، إلى الحسد، قائلة ”الطيحة اللي انا طحتها، عين، والعين حق، مو شرط عنج كل شي بالحياة عشان تحسده، فيه ناس ما تذكر الله لما تشوف شي حابتا ولا شي.. هذا الغلط مو للناس مني أنا، انا وايد مقصرة بأذكاري، وايد مقصرة بالذكر، يا جماعة لا تخلون أذكاركم“.

وكانت ملاك الكويتية أعلنت مرورها بأزمة نفسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبررة أن أزمتها هذه منعتها من تلقي أي اتصالات هاتفية أو الرد عليها، ومكتفية آنذاك، بذلك التعليق.

ورغم خروج الممثلة الكويتية لتوضح جانبا من أزمتها، إلا أنها لم تكشف صراحة عن ما إذا كانت عانت من مرض ما أو حادث، أم مجرد حالة نفسية سيئة، واكتفت فقط بالقول إن ”الأزمة اضطرتها إلى تغيير قصة شعرها ومظهرها“.