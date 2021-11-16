الفاشينيستا السعودية بيان لنجاوي تكشف عن حملها بجلسة تصوير (فيديو)

أعلنت الفاشينيسا السعودية، بيان لنجاوي، عن حملها في جلسة تصوير خاصة، وثقتها عبر حسابها في تطبيق ”إنستغرام“.

وأقامت ”لنجاوي“ جلسة تصوير زينتها بالبالونات، وارتدت وزوجها ملابس بيضاء اللون، فيما حملت أثناء التصوير صور الأشعة، الخاصة بإثبات جنس الجنين، في الوقت الذي أثارت فيه فضول متابعيها بشأن جنسه.

ولم تصرح عارضة الأزياء السعودية عن جنس الجنين، واكتفت بكتابة تساؤلات في الجلسة، على غرار ”صبي أم بنت“، قبل أن تقوم بتفجير بالون ضخم، أرفقت عليه السؤال ذاته.

ولم تكشف بيان عن وجه زوجها، الذي تخفي هويته في جلسة التصوير.

وكانت الفاشينيستا السعودية قد تزوجت قبل مدة قصيرة، وأعلنت في أغسطس/ آب عبر حسابها في ”إنستغرام“ عن زواجها، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وتعد هذه الزيجة الثانية لبيان لنجاوي، حيث سبق لها الزواج، والحديث عن تجربة طلاقها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم تكشف فيه كذلك عن هوية زوجها السابق، وسط أنباء متداولة بين متابعين، أنه كان رجل أعمال سعودي بارز.

وتحول هذا النوع من الحفلات إلى تقليد متبع، ومنافسة بين مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دأب الكثير منهم على إبراز طرق لافتة، وخاصة به، في محاولة لإظهار نفسه.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قام المشهوران السوريان، أنس وأصالة، بالكشف عن جنس مولودهما، بطريقة أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين.

واستغل المشهوران شاشة برج خليفة الشهير في دبي، في تجربة يُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم، من أجل هذه المناسبة.

وأظهر مقطع فيديو يوثق تجربة الزوجين، أنس مروة، وأصالة المالح، وهما يقفان على مقربة من البرج الأعلى في العالم، بجانب أصدقاء ومقربين لهما، قبل أن تضيء الشاشة، معلنة أن جنس المولود هو ذكر.

ونشر الزوجان عبر قناتهما في ”يوتيوب“، مقطع الفيديو لتجربتهما الفريدة على يوتيوب، ليحقق ملايين المشاهدات، في غضون ساعات فقط.

كما تم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين المدونين حول التجربة، والمبلغ الكبير الذي صُرف على الإعلان، عبر أشهر برج في العالم.