ماجدة الرومي تختتم ليالي مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي آخر حفلات الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة التي استمرت على مدى أسبوعين وأسدل الستار عليها مساء اليوم الاثنين.

وعلى مدى ساعة ونصف قدمت على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية باقة من أروع أغانيها بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى، استهلتها بأغنية (مساء الفل يا بهية) من كلمات نزار فرنسيس وألحان مروان خوري.

وفي لمسة وفاء تجاه أحد أبرز الملحنين المصريين الذين تعاونت معهم أهدت الحفل إلى روح الموسيقار جمال سلامة الذي توفي في مايو أيار عن عمر ناهز 76 عاما.

وقالت عنه ”رفيق مشواري الطويل بالفن، عرفته سنة 1975 لما كنت بشارك في فيلم ‘عودة الابن الضال‘ يومها وزع ‘بمفترق الطرق‘ العمل اللي لحنه كمال الطويل وكتبه صلاح جاهين، وبعدها استمر المشوار“.

وأضافت ”عملنا كتير أعمال سوا وكانت لي معه محطات مهمة كتير، كان منها العمل اللي كل بيروت بتغنيه ‘بيروت ست الدنيا‘.. فنان ما بيتنسى“.

واختتمت الحفل بأغنية (كل ما أقول التوبة) من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي قبل أن تستجيب لنداء الجمهور وتشدو مرة أخرى بأغنية (حي على الفلاح) من كلمات الأخوين رحباني وألحان محمد عبد الوهاب.

وكان قد سبق حفل ماجدة الرومي إعلان وتسليم جوائز مسابقة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء كما قدم أوركسترا الأنامل الصغيرة حفلا قصيرا على المسرح الخارجي للأوبرا.

وبالتزامن مع ختام المهرجان أعلنت دار الأوبرا المصرية المنظمة للمهرجان إحصاءات الدورة الثلاثين التي شملت 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان، وكان أبرز الأرقام اللافتة تحقيق إيرادات بلغت 12 مليون جنيه مصري وهي أعلى إيرادات حققها المهرجان على مدى دوراته.

وكان قد صاحب المهرجان مؤتمر الموسيقى العربية من الثاني إلى السادس من نوفمبر تشرين الثاني بمشاركة 50 باحثا من 15 دولة.

وشهد حفل الافتتاح اعتلاء وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، المسرح، لتقدم معزوفتين على آلة الفلوت في افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مساء الاثنين.

وكانت مشاركة الوزيرة بالعزف الفقرة الأبرز ضمن افتتاح الدورة الثلاثين للمهرجان على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وشغلت إيناس عبد الدايم قبل تسلمها المنصب الوزاري في 2018، رئاسة قسم آلات النفخ والإيقاع في الكونسرفتوار، كما كانت عضوا في أوركسترا القاهرة السيمفونية قبل أن تعين رئيسة لدار الأوبرا المصرية عام 2012.