لأول مرة.. رهف القحطاني تتحدث عن حياتها وثروتها قبل الشهرة (فيديو)

تحدثت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، عن بعض تفاصيل حياتها وثروتها قبل الشهرة، وذلك ردًا على أسئلة بعض متابعيها.

وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بتطبيق ”سناب شات“، إن حياتها قبل الشهرة ”كانت طبيعية ولم تعان من الفقر أو غيره“، مشيرة إلى أنها ”كانت تعمل سكرتيرة في أمانة مدينة الدمام السعودية، قبل أن تستقيل بعد دخول عالم الشهرة“، وفق تعبيرها.

وأضافت القحطاني المشهورة باسم ”وذ نكهة“، أنها استطاعت من عملها الشخصي قبل الشهرة امتلاك شقة سكنية إضافة إلى سيارة، لافتةً إلى أنها لم تكن تنوي الإدلاء بهذه المعلومات، لكن أسئلة المتابعين دفعتها للإفصاح عن بعض منها.

وترى القحطاني أن سبب شهرتها هي ”نيتها الصادقة الصافية“، على حد وصفها، لذلك تحوّلت حياتها بشكل كبيرة بسبب كلمة واحدة ”وذ نكهة“، التي أحدثت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية، لتكون سبب شهرتها بعد ذلك.

وأضافت: ”قبل الشهرة كنت بحلم يكون عندي بيزنس، لكن الحين ما أحتاج أحد يشاركني علشان يعطيني رأس مال، فحياتي تغيرت في يوم واحد بسبب كلمة“.

وأكدت خلال الفيديو أن ظروفها المادية كانت ”مستورة“، إلا أنها مرت بظروف صعبة مثل أي شخص طبيعي، لكنها استبعدت فكرة معاناتها من الفقر قبل الشهرة.

وفي وقت مُبكر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، احتفلت القحطاني بتوثيق حسابها في ”سناب شات“ صاحب الشهرة الكبيرة لها، بإحيائها حفل مشابهة لقصص الأميرات الخيالية.

ووثقت القحطاني، الحفل، الذي أقامته في الهواء الطلق في أحد الفنادق في السعودية واستعرضت فيه مختلف مظاهر الترف، إذ ارتدت فستانا كالأميرات، بينما أحيا الفنان السعودي عبود السالم حفلها.

يذكر أن قصة شهرة رهف القحطاني ترجع لمقطع فيديو انتشر لها على نطاق واسعة في السعودية، وهي تقوم بطلب وشراء أحد مشروبات الطاقة، على حساباتها بتطبيق ”تيك توك“، و“سناب شات“، بطريقة مختلفة.

وكانت رهف تطلب المشروب وتقول ”أبغاه وذ نكهة الفراولة“، وهي الجملة التي علقت مع المتابعين، كما تم تداولها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لتتحول حياة السكرتيرة في إحدى أمانات الدمام، إلى سيدة صاحبة شهرة واسعة في السعودية ومنطقة الخليج.