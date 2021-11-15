وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري مها حسني

توفيت الإعلامية المصرية مها حسني، اليوم الإثنين؛ إثر تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الأخيرة، دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونعت صفحة ”ماسبيرو الأصل“ على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ الإعلامية الراحلة، من خلال نشر صورة لها، وعلقت عليها: مها حسني في ذمة الله.

كما حرصت الصفحة الرسمية لماسبيرو على نعيها، وكتبت عبر صفحتها الشخصية ”فيس بوك“: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجميلة المهذبة الراقية مها حسني من مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري… اللهم اغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس… اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة… اللهم بدل سيئاتها حسنات وأسكنها فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين“.

وماسبيرو هو اسم المبنى الضخم على ضفة نيل القاهرة، وهو مقر للتلفزيون المصري أقدم التلفزيونات الحكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وماسبيرو أيضا هو اسم الشارع الذي يطل عليه هذا المبنى.

وقد أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بعالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو، الذي شغل منصب رئيس هيئة الآثار المصرية، في سنوات سابقة.

كما نعى المخرج أحمد جاد بالتلفزيون المصري المذيعة مها حسني، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالمذيعة الراحلة، وكتب قائلا: ”البقاء لله.. وداعا الزميلة الغالية العزيزة مها حسني.. الطيبون يرحلون.. مها من أجدع الشخصيات التي عملت معها.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، يا رب.

وقال خالد سالم المخرج بالتلفزيون المصري، إن جنازة الراحلة شيعت بعد صلاة العصر من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، على أن يتم دفنها في مقابر الغفير، كما أكد أن الأسرة لم تحدد إلى الآن موعد أو مكان العزاء.

وتعد الإعلامية مها حسني واحدة من المذيعات المعروفات في التلفزيون المصري ”ماسبيرو“، حيث قدمت على مدار عشرات السنين العديد من البرامج مثل برنامج ”أيامنا الحلوة“.

وكان قد توفي والد الإعلامية مها حسني، في العام الماضي، وتعرضت الإعلامية الراحلة بعد ذلك لحالة نفسية سيئة، جعلتها تبتعد عن الأضواء، وعاشت فترة عزلة استمرت حتى وفاتها، مما يوحي أنه من ضمن أسباب مرضها في الفترة الأخيرة ودخولها العناية المركزة؛ حزنها على والدها، بحسب تقارير محلية مصرية.