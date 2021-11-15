الفنانة نجلاء بدر: أناقش قضية "الغارمات" في حكاية "ويبقى الأثر"

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن تفاصيل دورها في حكاية ”ويبقى الأثر“ من مسلسل ”إلا أنا“، الذي تشارك فيه مع كل من مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين.

وقالت بدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”حكاية ويبقى الأثر، تناقش قضية مهمة وهي قضية الغارمات ومشكلاتهن في المجتمع المصري، وكيف يتعرضن لظلم من المجتمع، والآباء اللذين يرفضون الإنفاق على أبنائهم رغم عدم مقدرة الأم الإنفاق عليهم“، موضحة أنها ”تجسد شخصية سيدة غارمة لديها 3 أبناء، تعاني من الفقر ووالد أبنائها يرفض الإنفاق على تعليمهم“.

وعن باقي الأعمال التي تشارك فيها، أفادت بأنها ”تصور فيلم (المحكمة)، لكنها توقفت عن التصوير مؤقتا لحين الانتهاء من تصوير (ويبقى الأثر)، ثم ستعاود تصوير مشاهدها من جديد، حيث من المقرر الانتهاء من التصوير خلال الشهر الجاري حتى يكون جاهزا للعرض“.

وبينت أنها ”تظهر في الفيلم بشخصية مطربة فيديو كليب، يتم تحرير محضر ضدها بسبب ظهورها بملابس مثيرة في إحدى أغنياتها“، وتشارك في بطولته بجانب غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، كريم عفيفي، جميلة عوض، أحمد داش، أحمد خالد صالح، يسرا اللوزي، صلاح عبدالله، مايان السيد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

وأوضحت أنها ”تشارك أيضا في فيلم (الملحد)، الذي يناقش قضية مثيرة للجدل، وهي قضية البحث عن الذات الإلهية، ولا يناقض قضية الإلحاد كما يظن الجمهور، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل“، مشيرة إلى أنها ”متحمسة للغاية لهذا العمل المختلف عما قدمته من قبل“، لافتة إلى أنها ”تجسد شخصية تدعى نورا وهي زوجة الفنان حسين فهمي، التي تدخل في العديد من المشاكل“.

يشار إلى أن نجلاء بدر، كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسلين هما ”بين السما والأرض“ و ”نسل الأغراب“، ومسلسل ”بين السما والأرض“، من بطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي وسوسن بدر ونجلاء بدر ونورهان وندى موسى وأحمد بدير ومنى عبد الغني ومحمود الليثي وأحمد السلكاوي ومصطفى درويش، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.

ومسلسل ”نسل الأغراب“ في رمضان 2021، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونجلاء بدر ودياب وأحمد مالك وريم سامي وهدير عبد الناصر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.