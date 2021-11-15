وفاة الفنان المصري محمود اللوزي

توفي يوم الإثنين الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 64 عاما.

وكتب المخرج محمد العدل عبر حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك“: ”محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثلا جميلا وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا“.

ونعى الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان محمود اللوزي، عبر حسابه بموقع ”فيسبوك“، قائلا: ”وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له“.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الفنان محمود اللوزي، توفي بعد صراع طويل مع المرض، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة ستكون عصر اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونفت وسائل الإعلام المحلية الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان محمود اللوزي بفيروس كورونا المستجد.

ومحمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، وعمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله، فيلم ”ميكروفون“، وفيلم ”الكنز: الحقيقة والخيال“، ومسلسل الخروج، وفيلم ”إذاعة حب“، ومسلسل خاص جدا.

من ناحية أخرى، تشارك يسرا اللوزي فى فيلم ”ليلة العيد“، ويضم نخبة من النجوم، منهم: الفنانة الكبيرة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، عبير صبري، هنادي مهنى، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبدالرسول.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل ”بين السما والأرض“ بطولة: هاني سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، غادة أسامة. والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ.

والعمل من إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

ويسرا محمود اللوزي مواليد 8 أغسطس 1985، وهي ممثلة مصرية بدأت التمثيل على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة حينما كانت طالبة، ولكنها حصلت على فرصتها الأولى للتمثيل في السينما مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها لبطولة فيلمه إسكندرية – نيويورك في عام 2004.