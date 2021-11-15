نسب ابنة أميرة الناصر يثير ضجة بين مشهورات في السعودية

عاودت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني تحدي المشهورة أميرة الناصر، بعد اندلاع حرب كلامية بينهما، على إثر تشكيك ”القحطاني“ بنسب ابنة ”الناصر“ المولودة حديثا.

وكانت رهف القحطاني أعلنت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ أنها ”تعرض مليون ريال إذا أثبتت أميرة الناصر أن الابنة هي ابنتها“، لتعاود تحديها بالقول إنها ”تعرض مليوني ريال“: ”طبعا أنا ما رح خليها مليون رح خليها ثنين مليون، بس تجبلي شهادة الولادة، وشهادة الولادة مو مسجلة (..) ابقى شهادة الولادة بس (..) خلصنا كذب إذا المحامي سحب وكالته منك“.

وردا على منى الفرم، التي دافعت عن أميرة الناصر بتأكيدها أن الابنة هي ابنة أميرة الناصر، أوضحت رهف في معرض حديثها ”وعلى الحليب اللي يطلع، صاحبتك اللي تقول وتحلف فيه حليب، لان عندك طفل عنده سنة أو سنتين، فشي طبيعي يكون في حليب“.

وتابعت ”ادعي لنفسج يغير من حالج للي يرثى له، والمصايب اللي انتي فيها، اللهم لا شماتة، لكن انتي عارفة اش فيك واش وراك واش مسوية، والقضايا الي عليج“.

بدورها، أعلنت أميرة الناصر عبر حسابها في ”سناب شات“ أنها ستكشف ”جميع ما لديها“، واكتفت بتعليق جاء فيه ”أنا تعبت نفسيا وبعلمكم كل المواضيع اليوم خلاص“.

وتأتي تصريحات رهف القحطاني الأخيرة، عقب انقلاب مفاجئ في علاقتها مع أميرة الناصر، حيث كانت خرجت عبر حسابها في ”سناب شات“ لتتهم الناصر بالكذب المتعمد بشأن ولادتها ابنتها.

وسبق أن أعلنت أميرة الناصر عقب ولادتها ابنتها، أنها سمّتها ”رهف“ على اسم المشهورة ”رهف القحطاني“، لتتوجه الأخيرة وتبارك لها بولادتها وتهنئها.

وبررت ”القحطاني“ سبب اتهامها، أنها ”لم تستطع الصمت أمام ما رأته بأم عينيها من كذب“، لتندلع لاحقا حرب على ”السوشيال ميديا“، بين مشهورات مع وضد كل من ”القحطاني“ و“الناصر“.

وكشفت رهف القحطاني في فيديو بثته عبر حساب ”سناب شات“ دون أن تسمي أميرة الناصر، أن ”هوس الشهرة لدى أميرة الناصر وصل معها إلى حد التمثيل والكذب“، حيث اتصلت بها بعد ولادتها، لتخبرها أنها قامت بتسمية ابنتها على اسمها، وذلك طلبا للشهرة.

وأضافت أن ”الناصر“ بعد تسمية ابنتها على اسمها، صارت تطلب منها نشر صورة لها، وكتابة تنبيه (منشن) باسمها، وذلك بهدف الشهرة، لافتة إلى أنها ”رغم ذلك قامت بواجبها وهنأتها على ولادتها في المستشفى، إلا أنها فوجئت أن المولودة ليست بعمر الولادة“.

ولفتت إلى أن ”المولودة كانت مثقوبة الأذنين، ووزنها بين 4 إلى 5 كيلوغرامات“، مضيفة أنها ”تحققت لاحقا من موضوع الابنة وما إن كانت فعلا قد ولدتها في تلك اللحظة“.

وعلقت في الفيديو بالقول ”أنا من منبري احط شيك بمليون ريال، إذا أثبتت أن البنت بنتها وبنت زوجها بكرت العيلة، وبشهادة الولادة، والله شيك بمليون ريال إن اثبتت أنها بنتها قدام الناس وقدام المتابعين“.

ولاحقا، خرجت أميرة الناصر للرد على رهف القحطاني، بالقول إنها ”بدلت اسم ابنتها ليصبح بدلا من اسم (رهف)، قحطانية“، معلقة ”وإنتي ما تستاهلين الاسم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك“.

وردا على طلب ”الوثائق“، التي تحدتها بها القحطاني، أعلنت أميرة الناصر في مقطع فيديو أنها ”لا تملك وثائق“، مبررة أن ”أبناءها سعوديون، وأن والدهم لم يرفقهم بدفتر العائلة، ويرسل للناس للإساءة بسمعتها“.

ووجهت رسالة لولي العهد لإثبان نسب أطفالها إلى والدهم مشعل الخالدي، بدعوى أن ”لديها خمسة أطفال لترفقهم بدفتر العائلة، وبعد عملهم كل المطلوب، لم يتم إضافتهم إلى دفتر العائلة، (..) وأنهم لم يُلحقهم والدهم به إلى الآن“.

ولم تتوقف الحرب الكلامية بين كل من رهف القحطاني وأميرة الناصر، حيث تجاوز ذلك ليتدخل عدد من شهيرات مواقع التواصل، حيث دافعت منى الفرم عن ”الناصر“، في الوقت الذي أيدت فيه كل من العنود اليوسف و“أثير الحلوة“ كلام رهف.

وشددت ”الفرم“ على أن ”الابنة“ هي ابنة أميرة الناصر بالفعل وقد ولدتها حديثا، وذلك بسبب وجود حليب في صدرها، مبينة أنها ”وأربعا أخريات شاهدات على أن صدر أميرة الناصر كان مليئا بالحليب حين ذهبن لتهنئتها، وهو ما يثبت أنها ولدت ابنتها حديثا“.

ويأتي دفاع منى الفرم عن أميرة الناصر، عقب خروج الأخيرة في وقت سابق في مقطع فيديو تبرر طردها ضيفة أهانت ”الفرم“، مؤكدة أنها ”لا تسمح لأحد بإهانة ضيف في منزلها“، فيما خرجت منى الفرم في حينها كذلك لتشيد بموقف أميرة الناصر.

بينما هاجمت ”أثير الحلوة“، أميرة الناصر، متهمة إياها بالكذب دائما، وساخرة من تصريحها بأنها ”المشهورة الأولى على مستوى الشرق الأوسط“، متحدية ”الناصر“ بإبراز مشاركات المتابعين الحقيقية لحساباتها.

وأشادت، العنود اليوسف برهف القحطاني، لتصريحها الذي اعتبرته أنه ”كلام ينوب عن الجميع“.

ونشرت أميرة الناصر عدة مقاطع فيديو على حسابها في ”سناب شات“، ردا على ”أثير الحلوة“، حيث رصدت مشاهدات ومشاركات مقاطع الفيديو لها ولعائلتها، ثم خرجت لاحقا في مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية، في رسالة على ”عدم اهتمامها“ بكل الاتهامات التي واجهتها مؤخرا.