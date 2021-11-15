"أبل تي في+"‭ ‬تأمل في الاستفادة من نجاح نتفليكس مع أول مسلسل كوري

في أعقاب نجاح المسلسل الكوري الجنوبي الشهير (سكويد جيم)“ لعبة الحبار“ على منصة نتفليكس عرضت ”أبل“ أول مسلسل ناطق أصلا باللغة الكورية هذا الشهر كي يتزامن مع إطلاق خدمة البث عبر منصة (أبل تي في+) في كوريا الجنوبية.

ويدور مسلسل ”دكتور برين“ في ست حلقات حول طبيب الأعصاب منعدم المشاعر كوه سيوون الذي يحاول العثور على أدلة على حادث عائلي غامض من خلال تجارب على الدماغ، وفقا لرويترز.

ويأتي دخول ”أبل“ إلى الأعمال الفنية الناطقة أصلا باللغة الكورية مع وصول صناعة الترفيه في كوريا الجنوبية إلى شعبية عالمية جديدة، من نجوم موسيقى البوب الكورية، مثل، فرقة ”بي.تي.إس“ إلى الفيلم الكوري الجنوبي الحائز على جائزة الأوسكار (باراسايت)“طفيلي“ عام 2020 والآن مسلسل ”لعبة الحبار“ والذي أصبح أكبر مسلسل تعرضه منصة نتفليكس بلغته الأصلية.

وقال المخرج كيم جي وون إنه بعد النجاح المتتالي لمثل هذه الأعمال الفنية الكورية بدأ الجمهور العالمي في فهم الثقافة الكورية من خلال هذه الأعمال الفنية وإنه بذل جهدا إضافيا لجعل الترجمات سليمة.

وقال كيم في مقابلة مع ”رويترز“: ”آمل أن يثبت دكتور برين أن هناك أعمالا متنوعة في كوريا الجنوبية تغطي مجموعة متنوعة من الأنواع والحساسيات والمواد مثل المسلسلات الكورية السابقة الضخمة“.

يذكر أن مجلسا محليا في المملكة المتحدة حث الآباء على عدم السماح لأطفالهم بمشاهدة المسلسل الكوري الجنوبي (لعبة الحبار) الشهير، بسبب طبيعة مشاهده العنيفة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن فريق حماية التعليم في مجلس بدفوردشير بعث ببريد إلكتروني إلى الآباء والأوصياء بتلك المنطقة، ينصحهم فيه بـ“توخي الحذر بعد ورود تقارير تفيد بأن الأطفال والشباب يقلدون الألعاب والعنف من المسلسل“.

وجاء في البريد ”ننصح بشدة ألا يشاهد الأطفال لعبة Squid Game. المسلسل يحتوي على الكثير من المشاهد العنيفة“.

وذكرت تقارير، في وقت سابق، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات يقلدون مشاهد المسلسل، في ملاعب المدارس؛ ما يؤدي إلى ”عواقب مميتة“.

وجاء تحذير مجلس بدفوردشير ضمن سلسلة من التحذيرات التي بعث بها المسؤولون إلى أولياء أمور الأطفال والتلاميذ بشأن ”سكويد جيم“.

وحقق المسلسل الكوري الجنوبي نجاحا مدويا على مستوى العالم عند عرضه، إذ حقق أكثر من 111 مليون مشاهدة للمرة الأولى في تاريخ نتفليكس.

ويدور ”لعبة الحبار“ المؤلف من 9 حلقات حول متسابقين يعانون من ضائقة مالية، ويتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بمبلغ يعادل 38.31 مليون دولار.