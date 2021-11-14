"كومبارس" السينما المصرية.. "سنيدة" في خدمة تلميع "النجوم"

على مر تاريخ السينما المصرية، الذي تجاوز المئة عام، كانت للأدوار الثانوية ”الكومبارس“ في الأفلام أهمية كبيرة، كعامل رئيس لإنجاح العمل، فاختيار عناصرها والتوظيف الصحيح لها، هو أهم ما يميز مخرجًا عن آخر.

ويرى نقاد سينمائيون، أن هناك الكثير من الأعمال الفنية السينمائية، وكذلك التلفزيونية، نجحت بفضل براعة أصحاب الأدوار الثانوية، رغم ضعف أداء أبطال العمل الرئيسيين.

ورغم الأهمية الكبيرة للأدوار الثانوية ”الكومبارس“ في إنجاح العمل السينمائي، إلا أن أصحابها مهمشون، وأغلبهم يعانون الفقر، والتجاهل من زملائهم في الوسط الفني، بل أشد ما يرهقهم، هو جهل الجمهور بأسمائهم.

في هذا الإطار، قال الناقد الفني المصري رامي المتولي، لـ“إرم نيوز“، إنه ”لا يجوز القول، إن الأدوار الثانوية تنافس أدوار البطولة، فأبطال العمل تسخّر لهم كل السبل والعوامل التي تساعد على إظهار الموهبة التي لديهم، على النقيض تمامًا ما يحدث مع الأدوار الثانوية، فيقتصر ظهورهم على أدوار بسيطة ومشاهد محدودة، لا يستطيع خلالها الممثل أن يخرج ما بجعبته من موهبة، ولا يستطيع أحد فيها أن يثبت موهبته إلا الفلتة“، على حد وصفه.

وأضاف المتولي، أنه ”رغم الظلم الذي يتعرض له أبطال الأدوار الثانوية، إلا أن هناك العديد ممن جسدوا هذه الأدوار، استطاعوا أن يثبتوا موهبتهم، وأن يقولوا بصوت عال إننا هنا، مثل حسن حسنين، ومحمد صبيح“.

أما الناقد أحمد سعد الدين، فقد رأى أن ”أصحاب الأدوار الثانوية، لا يقلون أهمية عن أبطال العمل، وما يميز عمل عن آخر، هو براعة الأدوار الثانوية“، مشيرًا إلى أن ”الأدوار الثانوية ليست كومبارس فقط، لكن هناك العديد من نجوم الفن بالوطن العربي، جسدوا الأدوار الثانوية، وبرعوا فيها، وحققوا شهرة واسعة من خلالها، مثل الفنان حسن حسني، والفنان نبيل الحلفاوي، والفنان عزت أبو عوف، وغيرهم، فهؤلاء قدموا العديد من الأدوار الثانوية، وكتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ السينما المصرية“.

وأضاف سعد الدين لـ“إرم نيوز“، أنه ”وإن اتفق على أن بعض فناني الأدوار الثانوية تعرضوا لظلم مادي وأدبي، إلا أنهم احتلوا مكانة بارزة لدى الجمهور العربي“، مؤكدًا أن ”صناعة السينما المصرية مهنة مثل باقي المهن، فيها من يحصل على أموال كبيرة، ومنهم من يحصل على أموال ضئيلة“.

وأدلت الناقدة ماجدة خير الله، بدلوها في هذا الأمر، موضحة أن ”أصحاب الأدوار الثانوية يطلق عليهم السنيدة، أي يقومون بدعم أبطال العمل، ويساعدوه على أن يصبح نجمًا، ويتعرضون لظلم مادي، فلا يوجد وجه مقارنة بين ما يتقاضاه أبطال العمل الرئيسيون، وبين ما يتقاضاه السنيدة“.

وأضافت لـ“إرم نيوز“ أن ”هناك العديد من النجوم الذين أجادوا تجسيد هذه الشخصيات، وحققوا شعبية واسعة، سواء قديمًا أو حاليًا، ففي الوقت الحالي على سبيل المثال، الممثلة الشابة هدير عبد الناصر، التي جسدت شخصية مروة في مسلسل ”لؤلؤ“، رغم أن شخصيتها ثانوية، إلا أنها خطفت الأضواء من بطلة العمل مي عمر، ونالت إشادات من الجمهور“.

وأوضحت خيرالله، أن ”هناك نوعية من الفنانين ممن امتازوا بتقديم هذه الشخصيات، لا تليق بهم البطولات المطلقة، فمثلًا الفنانة روجينا صاحبة الأداء المتميز، التي برعت في تجسيد الشخصيات الثانوية، حينما قدمت بطولة مطلقة في رمضان الماضي، لم تحقق النجاح الذي اعتاد عليه الجمهور منها في أعمالها السابقة“.