إحالة مشهور سعودي للتحقيق بسبب "ادعاء كاذب" بهدف الترويج لحسابه

استدعت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية أحد مشاهير ”سناب شات“، بعد زعمه التعرض لابتزاز من قبل أحد الأشخاص، ليتبين عدم صحة ادعائه، وأن الهدف من ذلك هو ”الترويج لحسابه“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب بيان رسمي لـ ”الأمن العام“ السعودي، فقد ”تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحق المشهور، وهو سعودي الجنسية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة، في إجراء يتم اتخاذه بحق كل متهم بقضايا ومخالفات“.

شرطة منطقة القصيم تستدعي مواطناً ادّعى في مقطع فيديو تعرضه لجريمة ابتزاز بهدف الترويج لحسابه pic.twitter.com/ud3QdMdG3t — الأمن العام (@security_gov) November 13, 2021

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم ”إن استدعاء المواطن تم عقب بثه مقطع فيديو ادعى خلاله تعرضه لابتزاز من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرَ بعدم صحة ادعائه، وأن الحادثة مفتعلة بهدف الترويج لحسابه“.

وبثت وزارة الداخلية عبر حسابها بتطبيق ”سناب شات“ مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله المواطن المشهور، بعد أن تم إخفاء وجهه وعدم الكشف عن هويته.

ورغم عدم الكشف عن هوية المواطن، فقد أفاد عدد كبير من النشطاء أن المتهم هو مشهور ”سناب شات“ منصور علي سليمان الرقيبة، حيث تداولوا مقطع فيديو له أشار فيه إلى حادثة مشابهة، زاعماً تعرضه لابتزاز من أحد أصدقائه. في حين لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرقيبة في المقطع المتداول، الذي تم نشره بالحسابات الإلكترونية قبل أسابيع، ”إنه تعرض لابتزاز من قبل شخص جمعته به صداقة قديمة، حيث إن هذا الشخص قام بتسجيل مقطع غير ملائم له، يتضمن حديثا لا يُقال للعامة إنما في مجالس خاصة“.

وذكر المشهور السعودي ”أن هذا الشخص وبعد يوم من زيارته له وإكرامه له في منزله، قدم إليه مرة أخرى وهدده بنشر المقطع المسجل عبر تويتر، إن لم يدفع له 500 ألف ريال (133 ألف دولار)“.

وسبق أن أحيل المشهور السعودي للتحقيق بسبب قضايا أخرى، ففي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التجارة معاقبة ”الرقيبة“، وتاجر سعودي يُدعى أحمد سليمان محمد السيف، لنشرهما إعلانات عن منتج القهوة الموجودة في أسواق المملكة، تضمنت ”تضليلاً وخداعاً“ للمستهلكين.

وقررت الوزارة حينها تغريم الأول 200 ألف ريال (53 ألف دولار) وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين، كما أمرت بتغريم الثاني 300 ألف ريال (80 ألف دولار) وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، ونشر هذه القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.