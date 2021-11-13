تحسن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

قالت نيفين الناقوري ابنة الفنانة المصرية سهير البابلي، إن الحالة الصحية لوالدتها شهدت تحسنا في الساعات الأخيرة، حيث أفاقت من الغيبوبة عدة مرات، وتحدثت ببضع كلمات لأول مرة منذ دخولها الأزمة الصحية الأخيرة.

وأضافت نيفين في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أنها تفاجأت أمس الجمعة، من إفاقة والدتها أثناء قراءتها للقرآن، ورددت معها الآيات التي تقرأها، حيث إن والدتها مرتبطة بالقرآن الكريم، وكانت تواظب على قراءته باستمرار على مدى سنوات عديدة، وأنها دائما ما توصيها بألا تترك قراءة القرآن مهما حدث، لتجد الراحة الداخلية والسلام النفسي.

وأشارت ابنة الفنانة المصرية إلى أن والدتها حينما تفيق تردد بعض الأذكار، وتقرأ بعض الآيات ثم يغشى عليها مجددا، موضحة أنها تحمد الله على هذا التحسن، وإن كان طفيفا إلا أنها أصبحت أفضل من ذي قبل.

وأوضحت الناقوري أنهم أخفوا عنها خبر وفاة طليقها الفنان أحمد خليل، كي لا تسوء حالتها، خاصة وأنه كان عزيزا لديها، وكان هناك حالة من الود بينهما لم تنقطع أبدا.

وتعرضت الفنانة سهير البابلي لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية، منذ أسبوعين تقريبا، حيث أصيبت بنوبة سكر، تضاعفت فيما بعد حتى حدث توقف في عضلة القلب.

وتربعت الفنانة سهير البابلي على عرش الكوميديا بمشوار فني طويل عمره 60 عاما تقريبا، وأصبحت إحدى الفنانات القلائل اللواتي استطعن أن يقتنصن النجومية على المسرح بمصر، إذ يكفي وجود اسمها وحده على العمل المسرحي ليمنحه نجاحا ينافس نجوم وعمالقة المسرح من الرجال.

وقدمت سهير البابلي التي بدأت مشوارها الفني عام 1957 عددا من المسرحيات، ومن مسرحياتها في بدايتها: ”شمشون وجليلة“ و“سليمان الحلبي“.

وبعد ذلك انطلقت في طريقها السينمائي وقدمت عشرات الأفلام، منها: ”لن أعود“، ”المرأة المجهولة“، ”ساحر النساء“، ”حياة امرأة“، ”يوم من عمري“، ”أنا ومراتي“، ”الحلوة عزيزة“، ”نهر الحب“، ”جناب السفير“، وغيرها.

وفي عام 1975 شاركت في فيلم ”أميرة حبي أنا“ مع سعاد حسني وحسين فهمي، وقدمت دور ”أماني“ الزوجة المتسلطة الشريرة، وأثبتت البابلي بذلك قدرتها على أداء أدوار مختلفة.

ولكن المحطة الفارقة في مشوار نجومية سهير البابلي كانت عام 1973 بمسرحية ”مدرسة المشاغبين“ إحدى أهم المسرحيات التي غيرت موازين الكوميديا وفتحت الطريق أمام نجوم المسرح الجدد من أبطال المسرحية.