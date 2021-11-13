إلهام شاهين تعلق على دعوة برلماني مصري لمنع "المومس الفاضلة"

أبدت الفنانة إلهام شاهين دهشتها من مطالبة النائب في البرلمان المصري أيمن محسب، بمنع عرض مسرحية ”المومس الفاضلة“؛ كونها لا تتناسب مع أعراف المجتمع المصري، على حد تعبيره.

وقالت في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن ”المسرحية بعيدة كل البعد عن الإباحية؛ لأنها تناقش قضية العنصرية، ولا تحتوي على أي مشاهد أو عبارات إباحية كما يدعي النائب“.

وكان محسب، طالب بمنع عرض مسرحية ”المومس الفاضلة“، أو ”الساقطة الفاضلة“ التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، موجها طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن ذلك؛ كونها لا تتناسب مع أعراف المجتمع المصري، واصفا إياها بـ ”الفن الإباحي“، واستغربت الفنانة إلهام شاهين من ادعاءات النائب، ورأت أنه ”لم يطلع على العمل من الأساس“.

وأضافت أن ”هذه المسرحية قدمتها الفنانة المصرية سميحة أيوب على خشبة مسرح الدولة قبل 45 عاما، وأشاد بها الجمهور المصري، ولم يثر حولها أي جدل، بل وتسببت في نقلة نوعية كبيرة في حياة سيدة المسرح العربي، فأي مجتمع هذا الذي يتحدث عنه البرلماني؟“.

وتابعت: ”النائب لم يقرأ الرواية، ولا يعلم عنها شيئا، وإلا لما قال مثل هذا الحديث“، مشيرة إلى أن مؤلفها الأديب العالمي جان بول سارتر زار مصر من قبل واستقبله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شخصيا.

وكان النائب المصري أيمن محسب قد أكد في طلب الإحاطة، أن طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما غير مناسبة للمجتمع المصري.

وأوضح عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، أن ”القوى الناعمة لها دور في نشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع، وذلك من خلال إلقاء الضوء على موضوعات هادفة“، مشيرا إلى أن ”الجميع يدعم حرية الفن، كما يؤيد عدم وضع قيود عليه لعظيم دوره في المجتمع، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يتم تناول موضوعات هادفة“.

وقال النائب: ”على سبيل المثال هذه الأعمال ستدخل كل بيت، ويشاهدها الأطفال، وهذا الاسم للعمل الفني كما المضمون غير مناسبين“.

ودعا عضو البرلمان، إلى ”ضرورة تشديد الرقابة على الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين ما يُقدم من جرعة فنية وثقافة المجتمع، وهذا لا يعني وضع قيود على الفن بقدر ما يعتبر نقطة نظام لصالح تنشئة أجيال جديدة لديها وعي وثقافة مع ضرورة إحياء الفن المصري والهوية والثقافة المصرية“.