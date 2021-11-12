المودل السعودية مريم تنفعل على متابعة انتقدت حياة المشاهير

انفعلت المودل السعودية مريم عبر حسابها في ”سناب شات“ على متابعين، وصفوا حياة المشاهير بـ“السهلة“، نظير ما يحصدونه من أموال كثيرة على إعلاناتهم وبذخ حياتهم.

وكانت إحدى المتابعات قد علقت بالقول إن ”إعلانا واحدا لمشهور عن رواتب أشهر لشخص عادي، وأن حياتهم سهلة، ويتمتعون بكل شيء“.

وكتبت المتابعة في تعليقها ”فعلا ما غلطت الإعلان من عندكم مدته 5 دقايق عن عشر شهور رواتب، الله يزيدكم ما قلنا شي، بس لا تقولين نتعب، كل المشاهير يقولون إن الشهرة راحة وهي أقصر طريق للفلوس، وكل اللي كان مشهور موظف طلع من وظيفته، وشرا البيوت والسيارات، يكفي الدعوات والحفلات والمطاعم، الي ندفع من دم قلبنا وإنتو كل شي بلاش، وتقول تعب“.

🛑🛑وردت المودل مريم، بالقول إنها ”تعبت من اتهام المشاهير بأن حياتهم سهلة، ويأخذون كل شيء مجانا“، مؤكدة أن ”هناك أشياء تشتريها بنفسها، ولا تأخذها مجانا عن طريق الإعلانات“.

وقالت المودل مريم في معرض حديثها في الفيديو الذي بثته عبر ”سناب شات“: ”استوعبوا أنا فيه أشياء أروح أشتريها بنفسي ما أقدر أجيبها إعلان، إذا ربي قدرني أسوي شي اسويه بنفسي، فغلط نظرية المشاهير ياخذون كل شي بلاش، ويجيهم كل شي بلاش، خلص إلى متى وانتوا تحسون حياتهم سهلة وكل شي ببلاش“.

وظهرت المودل السعودية مريم قبل أيام في مقطع فيديو مع المشهورتين في مواقع التواصل الاجتماعي أمل الأنصاري ونجلاء عبدالعزيز، حيث أشادت نجلاء عبدالعزيز بجمال مريم، بالقول: ”صدق إذا شفتين نفسج بالمراية شو تقولي، يعني أنا إذا شفت نفسي بالمراية أقول ما شاء الله، الحمدلله، ربي أشكرك، انتي شو تقولين“.

وسبق أن أثار ظهور المودل السعودية مريم مع شقيقتها في مجموعة صور، جدلا بين ناشطين، حيث أعربوا عن صدمتهم من مظهر أختها، التي ظهرت بشعر قصير جدا، وترتدي بذلة تشبه البذلات الرجالية.

وفي تصريحات سابقة، اعتبرت المودل السعودية مريم أن المرأة العربية أصبحت أكثر اهتماما بأناقتها وانتقاء أزيائها، ما يضعها في المراتب العليا للنساء الأكثر أناقة في العالم، مشيرة إلى رغبتها في اختيار أزياء عصرية ومتجددة.