أميرة الناصر ترد على شائعة خلعها "الحجاب"

ردت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر على الأنباء التي تم تداولها في حسابات إخبارية عن ظهورها مع زوجها مشعل الخالدي دون حجاب.

وعلقت أميرة الناصر عبر حسابها في ”سناب شات“ على الخبر، الذي تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول: ”تأكدت أن القنوات تحب الكذب وتتكلم من راسها“.

وكانت المشهورة السعودية قد وثقت عبر حسابها لحظة زيارة المشهورة، والمعروفة إعلاميا بـ“شمس الأسطورة“، حضورها إلى منزلها لتهنئتها بولادة ابنتها ”رهف“، وقد أحضرت لها هدية عبارة عن ساعة ”رولكس“.

ووثقت ”الناصر“ زيارة مواطنتها المشهورة بدور البراهيم لتهنئتها بولادتها، بينما أحرجت بدور البراهيم زوج أميرة الناصر، مشعل الخالدي، حين انتقدها بالقول إنها ذكرته ذات مرة، دون ذكر اسمه كاملا، بل ربطت اسمه باسم أميرة الناصر.

وعلقت أميرة الناصر على كلام زوجها الخالدي، بالقول إنها ”هي السبب في معرفة الجمهور به“، بينما قالت بدور البراهيم: ”هي اللي رفعتك قصدي شهرتك“.

يذكر أن أميرة الناصر أثارت الجدل مؤخرا بعد خروجها في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ تبرر فيه طرد ضيفة من منزلها، بالقول إن ”الضيفة حضرت إلى منزلها لتهنئتها، مخالفة الموعد المسبق المحدد بينهما“، موضحة أن الضيفة أهانت منى الفرم، التي كانت في منزلها، وأرادت التسلق والشهرة على حساب اسمها.

وخرجت منى الفرم، بدورها، في حينها، لتقدم شكرها لأميرة الناصر لدفاعها عنها، مؤكدة أنها بـ“ألف رجل“.

ومنذ ولادة ابنتها ”رهف“، دأبت أميرة الناصر على توثيق الزيارات والتهاني التي تلقتها من شهيرات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت المشهورة السعودية في مطلع الشهر الجاري، عن إنجابها مولودة جديدة أطلقت عليها اسم ”رهف“، تيمنا باسم مواطنتها المشهورة رهف القحطاني، صاحبة عبارة ”وذ نكهة“.

ووثقت الناصر عبر حسابها في ”سناب شات“ مقاطع من داخل المستشفى، وصورة السرير الذي يضم طفلتها، معلقة بالقول: ”الحمدلله، الله رزقني بالبنت اللي كنت أنتظرها، وسميتها رهف على رهف القحطاني“.

ولفتت إلى أنها كانت تنوي تسمية ابنتها ”الجوهرة“، لكنها غيرت رأيها وقررت تسميتها ”رهف“ على اسم مواطنتها المشهورة رهف القحطاني، مبررة ذلك بأنها ”تريد لابنتها أن تكون بجمال رهف“.