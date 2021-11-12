المشهورة السعودية "يوشا عبدالعزيز" تعلن زواجها

أعلنت شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية عائشة عبدالعزيز، والمعروفة بـ“يوشا“، زواجها من ابن خالتها موسى التركي.

ووثقت ”يوشا“، وشقيقتها مقاطع فيديو وصورا من حفل الزفاف، عبر حساباتهما على مواقع التواصل.

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وهنأت المشهورة نجلاء عبدالعزيز، شقيقتها ”يوشا“، والتي وثقت بدورها جانبا من حفل الزفاف، على غرار شقيقاتها، عبر حسابها في ”سناب شات“، معلقة: ”مبروك إختي حبيبتي“.

ونشرت نجلاء صورة للعريس، معربة عن حزنها على والدهم المتوفى، حيث كتبت: ”ما تنميت إلا أبوي معنا، أبوي يموت بيوشا، من كثر حبه لها، ما كان وده تتزوج وتخليه“.

فيما وثقت لاحقا، رقص شقيقها أحمد خلال الاستعداد لحفل الزفاف، كما وثقت كذلك لحظة دخول العريس.

ورصدت وجدان عبدالعزيز في حسابها بـ“سناب شات“، لحظة بكاء شقيقها أحمد بعد معانقته ”يوشا“ ومباركته لها.

وباركت المشهورة وجدان، المتزوجة من شقيق موسى التركي، لشقيقتها، عبر حساباتها، حيث كتبت: ”ليـلة في رف الليـالي السسسسعيدة ..مبروك لأختي وحبيبتي وصديقتـي .. يوشـااا .، والحين صارت سلفتـي بعد .. يالبيه والله، الله يوفقها ويسعدها ويهنيهـاااا .. ويجعل الفرح والرضا والحب رفقاء ايـاااامهااا .. ”.

وكذلك، علقت مشهورة مواقع التواصل لطيفة التركي، شقيقة العريس، عبر حسابها في ”سناب شات“، بالقول: ”انتصر الحب صدق هالمرة“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ #يوشا_عبدالعزيز في موقع ”تويتر“، مع خبر الزواج، وعلقت مغردة تحمل اسم ”حنّان“، بالقول: ”كما توقعت طلعو يحبون بعض“.

وأبدت أخرى إعجابها بالحفل: ”مره انيق وفخم وهادي وراقي والوانه متناسقه وفستانها اعجبني بشكللل احسه يناسبها مره والله يسعدهم انبسطت لهم جدًا“.

وكتبت مغردة، تحمل اسم ”نونا“: ”بالتوفيق ي حلوه المشهوره الوحيده اللي حبيتها هي والهنو“.

وعلقت ”شريفة الحارثي“: ”الله يوفقها يارب وتمم لها على خير والله يكتب لها السعاده في حياتها الجديده“.

و“يوشا عبدالعزيز“ وشقيقتاها وجدان ونجلاء وابنة خالتهن لطيفة التركي، من شهيرات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر نجلاء عبدالعزيز أكثرهن شهرة ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتجاوز عدد متابعيها على تطبيق ”انستغرام“ مليونَي متابع، فيما يتابعها عبر تطبيق ”سناب شات“ أكثر من خمسة ملايين متابع.