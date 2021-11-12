تحرك رسمي لمتابعة الوضع الصحي للفنان الكويتي فيصل بوغازي

وجه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري بمتابعة الوضع الصحي للفنان فيصل عبدالله البليس، الشهير بـ ”فيصل بوغازي“، الذي يعاني تراجعا في حالته الصحية؛ إثر إصابته بورم في الرئتين.

وجاء التوجيه عقب إطلاق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لتسهيل علاج الفنان بوغازي، الذي يعاني من عدة أمراض منذ سنوات ويعيش بكلية واحدة فقط.

وأكد مسؤولو وزارة الإعلام الذين تم تكليفهم ”أن الوزارة ستقوم بتلبية أية احتياجات يريدها الفنان خلال وضعه الصحي، طالبين منه تزويدهم بالتقارير الطبية لعمل اللازم حتى لا يتفاقم وضعه الصحي“، وفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وخرج الفنان الكويتي، قبل أيام، من المستشفى الصدري بعد احتجازه أربعة أشهر فيه، إثر اكتشاف إصابته بورم في الرئتين.

ويعاني الفنان الكويتي فيصل عبدالله البليس من عدد من الأمراض، منذ بضع سنوات، بعضها كان نتيجة وزنه الزائد، فهو يعيش بكلية واحدة بعد إزالة الثانية، وسبق أن زرع بطارية لقلبه الضعيف، بالإضافة إلى معاناته من الضغط المرتفع والسكر العالي.

وذكر الفنان الكويتي في حديثه لـ ”الأنباء“، ”أنه قدم للجنة الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التقارير الطبية التي تثبت عجزه عن الوقوف وتنقله بالكرسي المتحرك، لكنهم قرروا أن إعاقته بسيطة على الرغم من أنه يعاني من أمراض عدة.

وأبدى الفنان استغرابه من قرار هيئة الإعاقة، طالبا إعادة النظر بتقييم حالته كونه لا يستطيع المشي وفق ما تثبته التقارير الطبية.

والفنان فيصل، من مواليد 1965، بدأ حياته الفنية عام 1987، حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات بأدوار فنية متعددة، إضافة إلى البرامج الكوميدية.

ومما قدمه في الدراما التلفزيونية، مسلسل ”سليمان الطيب“، ومسلسل ”بو هباش“، ومسلسل ”دلق سهيل“، و“بوقلبين“، إضافة إلى ”طير الخير“، و“زمان الإسكافي“، و“عيال بوسالم“، ومسلسل ”واي فاي“، ومسلسل ”كلام أصفر“، وغيرها الكثير.

كما شارك في عدد من المسرحيات، منها مسرحية ”الاستجواب“، ومسرحية ”بنت العز“، ومسرحية ”عبيد في التجنيد“، ومسرحية ”بيت أبونا“، وغيرها.

وفي السينما، كان لفيصل بوغازي فيلم يتيم، وهو ”ليلة القبض على الوزير“ في عام 1993.

وشارك الفنان الكويتي في البرامج الكوميدية: ”داوود في هوليوود“، ”فضائيات“، ”غنائيات“، ”قرقيعان“، إضافة إلى برنامج ”عيني عينك“.