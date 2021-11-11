أمل الأنصاري ترد على متابعة انتقدت حجابها: "أعرف الدين"

ردت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الأنصاري على متابِعة وجهت لها سؤالا عبر حسابها في ”سناب شات“ تنتقدها على طريقة ارتدائها الحجاب.

وطرحت ”الأنصاري“ سؤالا على المتابعة جاء فيه: ”زين ليش تلبسين الشيلة، إذا مطلعة نص شعرج، ما تعرفين الدين؟“.

وعلقت المشهورة السعودية بالقول: ”إلا عزيزتي أعرف الدين، زي ما إنتي تعرفينه أكيد، لكن ربك يهدي من يشاء، إنتي ادعيلي بالهداية، وإن شاء الله إني أتحجب“.

ووجهت رسالة للمتابعة في معرض ردها بأنها ”تستطيع حذف حسابها، إذا كان أسلوب حياتها لا يعجبها“: ”بسيطة إذا ما يعجبك سنابي، بلوك، ديليت، مررا سهلة“.

وكانت أمل الأنصاري تعرضت لاتهامات في الفترة الماضية، بكونها السبب وراء انفصال شقيقتها المشهورة فاطمة الأنصاري عن زوجها نجم مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري.

وأورد أحد الأشخاص في حينها، تفاصيل انفصال يعقوب وفاطمة، مؤكدا أن يعقوب كان منع فاطمة من التصوير في لندن، بدعوى أنها ليست بحاجة لمزيد من الإعلانات، لكن بعد عودتها إلى الخبر في السعودية، وكانت حاملا، بدأت شقيقاتها بتصويرها رغم محاولاته ردعهن عن ذلك، ثم قامت شقيقتها أمل بعمل إعلان فيلر، ما تسبب بإجهاضها، ودفعه للشجار مع شقيقاتها، ثم قال بعدها لفاطمة إنها لا تصلح زوجة له، وتركها وعاد للكويت“.

وتزامنا مع تعرضها لاتهامات، وثقت أمل عبر مقاطع في حسابها ”سناب شات“ تقديمها هدية لشقيقتها فاطمة، حيث قالت إنها ”تستعد لمنح الهدية لشخص عزيز على قلبها كثيرا، وإنها مهما فعلت لأجلها لا يمكنها أن تفيها حقها“.

ولاحقا، ظهرت فاطمة الأنصاري، حيث كانت أمل بانتظارها لتعلن عن مفاجأتها لها، وأرفقت الفيديو بعبارة ”حبيبة أختها“، وما هي إلا لحظات حتى كشفت عن هديتها الثمينة، التي كانت عبارة عن سيارة فارهة.

بدورها، نشرت فاطمة الأنصاري، عبر حسابها في ”سناب شات“ صورا للسيارة، وأرفقتها بعبارة ”الله يكتر خيرك يا حبيبتي إنتي، الله لا يحرمني منك“.

كما نشرت أمل الأنصاري رسالة دعم أخرى لشقيقتها كتبت فيها: ”أختي وصغيرتي، أعدك بأن أكون لك أما أخرى وملجأ متاحا لترتمين في أحضانه دائما وكتفا لا ينقطع ودرعا وسندا أمام كل ضربات الحياة“.