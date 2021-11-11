"النيابة الكويتية" تكشف عن تطورات في قضية "بيبي بوشهري"

أكدت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، استمرار حبس الفاشينيستا والممثلة بيبي بوشهري وصديقها، على خلفية مقطع مخلّ بالآداب لهما، وفق حسابات إخبارية محلية.

ووفق ما أورده حساب ”تفتيش“ المحلي، في تفاصيل عن الواقعة، توجهت بيبي بوشهري إلى مركز الشرطة، وأرادت تقديم بلاغ عن مقطع الفيديو، في محاولة لحماية نفسها وللحصول على تعويض، لكنها تحولت من شاكية إلى متهمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت إجراءات قانونية ضد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفات في محتوى ما يقدمونه.

وسبق أن واجهت الفاشينيستا سارة الكندري، وزوجها آنذاك أحمد العنزي، تهما بمخالفة الآداب العامة لتقاليد المجتمع الكويتي عبر مواقع التواصل، بينما صدر حكم بحبسهما عامين مع الشغل، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتم الاكتفاء بتغريم سارة الكندري وأحمد العنزي، مبلغ 10 آلاف دينار (33,000 دولار) ومحو مقطع الفيديو وإلغاء حكم حبسهما سنتين مع الشغل.

كما أيدت محكمة الاستئناف في الكويت، في أيلول/سبتمبر الماضي، حكم الامتناع عن النطق بعقاب فنانة كويتية مشهورة – لم يتم الكشف عن هويتها – عن تهمة مخالفة الآداب العامة عن نشر فيديو مخل في ”سناب شات“ في شكوى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأنكرت المتهمة ما وجه إليها من اتهام، وتم حجزها في النيابة وإخلاء سبيلها بعدها بكفالة مالية 2000 دينار (6,600 دولار) في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأمام محكمة الجنايات أخلي سبيلها بكفالة مالية أيضا، وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقابها.

وذكرت المتهمة أن حسابها تم تهكيره في ”سناب شات“ وأنها لم تنشر الفيديو المعني، مطالبة بالبراءة وإلغاء الحكم المستأنف، بيد أن محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت حكم الامتناع عن النطق بعقابها ومحو الفيديوهات ومصادرة الهاتف.

وأبعدت الكويت، في يوليو/تموز، الفنان الباكستاني فرحان العلي، عن البلاد، بعد اتهامه بقضية مماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من الامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حكم سجنه.

وكان الفنان العلي أثار جدلا واسعا عقب انتشار مقطع فيديو مخل له، حيث خرج آنذاك للرد، معتذرا لجمهوره ومبررا ما حصل بقوله ”أنا آسف حقكم علي.. أنا آسف حسابي كان مهكرا، واحد دخل بحسابي وأنا آسف جدا جدا فديتكم“.

وفي يوليو/تموز 2020، صدر قرار بإبعاد مشهور مواقع التواصل الإيراني شهاب ”ملح إنستغرام“، عن دولة الكويت، وذلك بعد عدة مقاطع مخالفة للآداب العامة.