أحمد العنزي يطلب المساعدة حتى "لا يقع في فخ مجددا".. هل قصد سارة الكندري؟

وجه مشهور مواقع التواصل الاجتماعي أحمد العنزي، والمعروف بـ“أحمداني“، رسالة حملت تلميحات غير مباشرة فيما يبدو لطليقته الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري.

وقال ”العنزي“ في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“، إنه سبق له وخاض تجربة، ولكن لم تكن جيدة، مضيفا أنه ”يحتاج لتجربة جديدة، لكنه لا يريد أن يقع في الفخ مجددا“: ”(..) الجيكرا (الذميمة) تحس جذي تبي ترضيك بأي طريقة، هو صج جربنا جيكرا، مو ذاك الزود يعني، يبيلها خبطة، بس لازم كلكم تساعدوني، عشان ما طيح بالفخ، مو ناقص أطيح بفخ مرة ثانية“.

ولم يكشف مشهور مواقع التواصل القصد من كلامه، إلا أنه بدا تلميحا لتجربة زواجه من سارة الكندري.

وأعلن أحمد العنزي انفصاله رسميا عن الفاشينيستا الكويتية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب أسابيع من إعلانهما الانفصال، بعد زواج دام نحو 12 عاما، وأنجبا خلاله ابنة واحدة.

ونشر العنزي وثيقة الانفصال الرسمية الصادرة عن محكمة الأسرة في إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل الكويتية عبر حسابه في ”سناب شات“، والتي أشارت إلى أن انفصال الزوجين تم بناءً على ”مخالعة“ بينهما.

وأوضحت الوثيقة أن المخالعة تمت بناء على رغبة الزوجين، مقابل تنازل الزوجة عن نفقة العدة والمتعة والنفقة الزوجية المتجمدة، ليكون هذا الطلاق الثاني للزوجين.

وعقب انفصالهما، تبادل المشهوران سلسلة صدامات واتهامات على حساباتهما في مواقع التواصل، حيث اتهم ”العنزي“، سارة الكندري، بـ“التخلي عن ابنتها ورميها في الشارع“.

وفي تعليق للكندري على الانتقادات والاتهامات التي وجهها إليها العنزي عقب أن وصل خلافهما إلى ابنتهما، قالت سارة في منشور على حسابها في ”سناب شات“، إنها ستخرج للحديث عن ”قصة الأم التي رمت ابنتها بالشارع“، والرد على طليقها الذي وصفته بـ ”الممثل“.

وكانت الكندري خرجت قبل ذلك في مقطع فيديو، قالت فيه إنها لا تحب ”النفاق والكذب“، وإن كل ما تعرضت له من سجن وقضايا ”بسببه وبموافقته“ كون الرجل هو من يحكم زوجته، كما عاودت واتهمت أحمد العنزي بالكذب بشأن كونه سعودي الجنسية، مؤكدة أنه من فئة غير محددي الجنسية ”البدون“.