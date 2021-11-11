ريان جيلر يوجه رسالة "امتنان" لمريم حسين بعد الصلح بينهما

وجه نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، الشهير بـ“ريان جيلر“، رسالة امتنان وشكر للفنانة العراقية مريم حسين، بعد الصلح بينهما مؤخرًا.

ووصف المشهور السعودي، مريم حسين، من خلال خاصية ”استوري“ عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، بأنها شخصية ”طيبة القلب“.

وقال في تعليقه: ”ما أورع الإنسان صاحب القلب الأبيض، الذي لا يكره ولا يحقد ولا يحمل غلا، صاحب الابتسامة الدائمة التي تشرق فترزع الحب في القلوب، ثانكيو مريوم انتي عن قرب كثير طيبة وحبوبة، كسبت اخت جدعة“.

وكان ريان جيلر ظهر مع مريم حسين، خلال تواجدهما في إحدى الفعاليات بدبي، وهو واقف بالقرب منها.

وأشادت الفنانة العراقية بجيلر، الذي كان يقف بقربها، أثناء إجرائها مقابلة إعلامية، مؤكدة أنه ”ناجح وعرف كيف يسوق نفسه“.

وعادة ما يصطدم مشاهير مواقع التواصل، في تعليقات وتصريحات متبادلة عبر حساباتهم في مواقع التواصل، وسبق أن سخر ريان جيلر، من تصريح لمريم حسين، على خلفية تصريحات أطلقها عن رقص روان بن حسين، وسعد لمجرد.

وكانت ”حسين“ تعرضت لانتقادات من قبل متابعين، على خلفية انتقادها رقص ”بن حسين“ و“لمجرد“، لتخرج في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ وتعلن أن حسابها تعرض للاختراق، نافية انتقادها لروان وسعد.

وعلق المشهور السعودي آنذاك، بالقول، إنه ”هو من قام (بتهكير) حساب مريم حسين“، في اتهام مبطن منه لها بـ“الكذب“.

يذكر أن هذا ليس الخلاف الأول لريان جيلر، مع مشاهير، فسبق أن خرج ريان جيلر عبر حسابه في ”سناب شات“ ليعتذر للفنان العراقي علي يوسف، بعد الإساءة له والانتقادات على خلفية طلاقه من الفنانة الكويتية هند البلوشي.

كما خرج ”جيلر“ في فيديو للرد على هجوم تعرض له، بعد حديثه عن انفصال فاطمة الأنصاري، ويعقوب بو شهري، وتعبيره عن غضبه من الاتهامات التي قال إنها وُجهت لها بالتسبب في انفصال المشاهير، ليعلق: ”أي حيوان ينفصل تقولوا أنا السبب!“.

وخرجت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، في وقت سابق، لتتهم ريان جيلر، بأنه وراء انتشار شائعة عقد قرانها على الفنان فؤاد عبدالواحد.

وسبق أن أعربت المشهورة هند القحطاني، عن غضبها من جيلر، عقب نشره أنباء عن تعرضها للسجن في الولايات المتحدة، عندما قال إنها تهمة تتعلق ”بإساءة تعاملها مع أطفالها“.