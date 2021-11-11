تأزم الوضع الصحي للفنان الكويتي فيصل بوغازي ومناشدات لعلاجه

شهدت الحالة الصحية للفنان الكويتي فيصل بوغازي تراجعا بعد اكتشاف إصابته بورم في الرئتين، وسط مناشدات لتسهيل علاجه في الخارج.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد خرج الفنان الكويتي قبل أيام من المستشفى الصدري بعد احتجازه أربعة أشهر فيه، إثر اكتشاف إصابته بورم في الرئتين.

ويعاني الفنان ”بوغازي“ من عدد من الأمراض، منذ بضع سنوات، بعضها كان نتيجة وزنه الزائد، فهو يعيش بكلية واحدة بعد إزالة الثانية، وسبق أن زرع بطارية لقلبه الضعيف، بالإضافة إلى معاناته من الضغط المرتفع والسكر العالي.

وناشد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسهيل علاج الفنان الكويتي، خاصة مع دخوله في مرحلة حرجة.

وكتب المغرد ”محمد العنزي“ عبر هاشتاغ #فيصل_بوغازي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”الفنان فيصل بوغازي يعاني من عدة أمراض.. ومناشدات لإنقاذ حياته التي تعيش مرحلة حرجة.. وتسهيل علاجه في الخارج قبل أيام خرج من المستشفى الصدري الذي كان احتجز فيه لمدة 4 أشهر بعد اكتشاف ورم بالرئتين يعيش بكلية واحدة وبطارية لقلبه الضعيف بالإضافة إلى الضغط والسكر“.

الفنان #فيصل_بوغازي يعاني من عدة أمراض.. ومناشدات لإنقاذ حياته التي تعيش مرحلة حرجة.. وتسهيل علاجه في الخارج قبل أيام خرج من المستشفى الصدري الذي كان احتجز فيه لمدة 4 أشهر بعد اكتشاف ورم بالرئتين يعيش بكلية واحدة وبطارية لقلبه الضعيف بالإضافة إلى الضغط والسكر pic.twitter.com/gNyGbucS8I — أ . مـــحـٰـمـــد الــعـــنـــزي (@b7rt) November 10, 2021

ووجه ”يوسف المطوع“، رسالة لرئيس مجلس الوزراء، لعلاج الفنان فيصل ”فنان رائع اسعدنا وقدم الكثير بمشواره الفني الطويل يستحق الفزعة والعلاج بالخارج بأسرع وقت لانقاذ حياته ومنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الأخ العزيز فيصل بوغازي ما يحتاج واسطه ومثله الكثير ممن أعطوا للكويت بشتي المجالات“.

ودعا له ”محمد رمضان أبل“، بالقول ”اللهم شافي فيصل بوغازي“.

وكانت انطلاقة فيصل عبدالله البليس، الشهير بفيصل بوغازي، الفنية في عام 1987، حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات، إضافة إلى البرامج الكوميدية.

ومما قدمه في الدراما التلفزيونية، مسلسل ”سليمان الطيب“، ومسلسل ”بو هباش“، ومسلسل ”دلق سهيل“، و“بوقلبين“، إضافة إلى ”طير الخير“، و“زمان الإسكافي“، و“عيال بوسالم“، ومسلسل ”واي فاي“، وغيرها الكثير.

كما شارك في عدد من المسرحيات، منها مسرحية ”الاستجواب“، ومسرحية ”بنت العز“، ومسرحية ”عبيد في التجنيد“، وغيرها.

وفي السينما، كان لفيصل بوغازي فيلم يتيم، وهو ”ليلة القبض على الوزير“ في عام 1993م.

وشارك الفنان الكويتي في البرامج الكوميدية ”داوود في هوليوود“، و“فضائيات“، و“غنائيات“، و“قرقيعان“، إضافة إلى برنامج ”عيني عينك“.