مجسداً دور الملك عبدالعزيز.. طاهر بخش يؤكد قرب انتهاء تصوير فيلم "الفجر الجديد"

كشف الممثل السعودي طاهر بخش، عن اقترابه من انتهاء تصوير فيلم وطني وثائقي بعنوان ”الفجر الجديد“، يجسد رحلة الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

وأضاف طاهر بخش، بحسب صحيفة ”سبق“ المحلية: ”استغرق مني الفيلم – الذي يصور مراحل مسيرة الملك المؤسس ابتداءً من الكويت، وفتح الرياض، وتأسيس المملكة – الكثير من الجهد والبحث والاستماع لكبار السن قرابة 10 سنوات“.

وأعرب عن طموحه في أن ”تتبناه السفارات السعودية في الخارج ليتعرف العالم على ملحمة تأسيس المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز“.

وعبر عن تطلعه لـ ”إيجاد داعم قوي لإنتاج العمل، باعتباره مكلفاً مادياً، حيث تقترب تكلفته من 25 مليون ريال (6,750,000 دولار)“.

وأكد الفنان السعودي أن دور الملك المؤسس، الذي سبق له تجسيده في 3 أعمال درامية إعلانية، ”من أكثر الأدوار التي أفتخر بها“.

وأردف أنه ”لو اقتصر مشواري الفني على تجسيد هذه الشخصية فقط لكفاني ذلك“، معتبراً أن تجسيده لشخصية الملك عبدالعزيز بحد ذاته ”نقلة نوعية في مسيرتي الفنية“، على حد قوله.

وعن تجسيده لشخصية الملك عبدالعزيز، أشار إلى أن الفيلم كان من إنتاج الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 90، الذي كان لأول رحلة بالطائرة قام بها الملك عبدالعزيز من عفيف إلى الحوية عام 1932م.

وأوضح الفنان السعودي أنه ”تم اختياره لشخصية مؤسس المملكة من ضمن 35 متقدما، حيث كان الأقرب لأداء شخصيته“.

واشتهر طاهر بخش كأول ممثل سعودي يقدم برنامج المقالب الشهير ”الكاميرا الخفية“ بمشاركة الفنان بكر الشدي، حيث لفت إلى أنه تعرض للكثير من الضرب خلال عمله في البرنامج، الذي كان يعرض في التلفزيون السعودي قبل 33 عاما.

وتمتد مسيرة الفنان والإعلامي طاهر بخش الفنية طوال 3 عقود، وله العديد من الأعمال من تأليفه، أبرزها ”سهرة بيت الطين“.

كما قدم عددا من برامج الكاميرا الخفية، مثل: ناس ومطبات، وفرفشة، وتحت الكاميرا 1، وتحت الكاميرا 2.

وشارك الفنان السعودي طاهر بخش في مسلسل ”بيوت نادمة“، ومسلسل ”هوامير الصحراء“، ومسلسل ”إخواني أخواتي“، ومسلسل ”غشمشم“، ومسلسل ”سكتم بكتم“، و“مزحة برزحة“، و“سيلفي 3″، و“شباب البومب“، والعديد من الأعمال الأخرى، كما شغل منصب مسؤول الإعلام والنشر بجمعية الثقافة والفنون سابقاً.